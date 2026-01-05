डिफेंस विंग म्हणजे काय? ते राष्ट्रीय सुरक्षेचे ढाल कसे बनते?

Mansi Khambe
कोणत्याही देशाची सुरक्षा केवळ त्याच्या सशस्त्र दलांच्या ताकदीनेच नव्हे तर त्याच्या राजनैतिक नेटवर्कवरून देखील निश्चित केली जाते.
भारताने जगभरात आपल्या संरक्षण शाखांचा विस्तार करून हे आणखी मजबूत केले आहे. लष्कराचे उद्दिष्ट २०३२ पर्यंत ९० देशांमध्ये आपल्या संरक्षण शाखांचा विस्तार करण्याचे आहे. जे सध्या ५२ आहे.
संरक्षण शाखेची रणनीती आणि कार्य भारत जागतिक स्तरावर सुरक्षित आणि मजबूत राहतो याची खात्री देते. संरक्षण विभाग हा मुळात भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयातील दुवा आहे.
देशाच्या सुरक्षा कवचाचा हा एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो. गेल्या काही वर्षांत भारताने आपल्या संरक्षण विभागांची संख्या वाढवली आहे. २०२४ पर्यंत भारताचे ४५ देशांमध्ये संरक्षण विभाग होते.
जे आता ५२ पर्यंत वाढतील. संरक्षण विभागाची भूमिका केवळ देशाचे प्रतिनिधित्व करणे नाही तर परदेशात सुरक्षा सहकार्य आणि लष्करी राजनैतिक कूटनीति मजबूत करणे देखील आहे.
संरक्षण विभाग/अॅटॅचेस किंवा लष्करी अटॅचेस हे दूतावासांशी संलग्न अधिकारी असतात. ते सामान्यतः उच्चपदस्थ लष्करी अधिकारी असतात, जसे की ब्रिगेडियर, कर्नल किंवा त्याहून अधिक.
ते त्यांच्या देशाच्या लष्करी हितांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आणि मैत्रीपूर्ण देशांसोबत संरक्षण सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी जबाबदार असतात. अटॅचेसना परदेशात राजनैतिक विशेषाधिकार आणि प्रतिकारशक्ती मिळते.
संरक्षण अटॅचेस त्यांच्या देशाच्या लष्करी धोरणे आणि परदेशातील प्राधान्ये सामायिक करतात. ते संयुक्त लष्करी सराव, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि संरक्षण उपकरणे करार सुलभ करतात.
ते भारताच्या परराष्ट्र धोरण आणि संरक्षण निर्णयांना माहिती देण्यास मदत करणारी धोरणात्मक माहिती देखील गोळा करतात. त्यांचा अनुभव आणि राजनैतिक कौशल्ये भारताच्या सुरक्षा कवचाला बळकटी देतात.
भारताची भू-रणनीती बदलत आहे आणि सुरक्षा आव्हानेही वाढत आहेत. या संदर्भात, संरक्षण विभाग आणि अटॅचीची भूमिका आणखी महत्त्वाची बनते.
याद्वारे, भारत मित्र देशांसोबत मजबूत लष्करी संबंध निर्माण करू शकतो, राजनैतिक वाटाघाटींमध्ये फायदा मिळवू शकतो आणि दीर्घकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा राखू शकतो.
