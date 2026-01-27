प्राणी देखील म्हातारे होतात, मग त्यांचे दात का पडत नाहीत? जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe
तुम्ही कधी लक्षात घेतले आहे का की वन्य प्राणी त्यांचे संपूर्ण आयुष्य ब्रश, टूथपेस्ट किंवा दंतवैद्याशिवाय मजबूत दातांनी घालवतात. तर मानवांना दातांमध्ये पोकळी, वेदना आणि किडणे यांचा त्रास होतो.
सिंह, गाय, घोडा किंवा शार्कचे दात दशके टिकतात पण मानव लवकर निकामी होतात असे का असते? याचे उत्तर निसर्ग, आहार आणि उत्क्रांतीच्या नियमांमध्ये दडलेले आहे.
निसर्गाने प्रत्येक सजीव प्राण्याची रचना त्याच्या जीवनशैली आणि आहारानुसार केली आहे. प्राण्यांचे दात त्यांच्या नैसर्गिक आहारावर अवलंबून मजबूत, जाड आणि टिकाऊ असतात.
दुसरीकडे, बदलत्या जीवनशैली आणि खाण्याच्या सवयींमुळे मानवी दात हळूहळू कमकुवत होत आहेत. हा फरक केवळ रचनेचा नाही तर सवयी आणि पर्यावरणाचा देखील आहे.
बहुतेक प्राणी कच्चे आणि नैसर्गिक अन्न खातात. गवत, पाने, कच्चे मांस आणि कडक फळे आणि बिया त्यांच्या आहाराचा भाग आहेत. ज्यामध्ये जवळजवळ साखर नसते. म्हणूनच त्यांच्या दातांना किडणे किंवा पोकळी फार कमी असते.
दुसरीकडे, मानव जास्त शिजवलेले, प्रक्रिया केलेले आणि गोड पदार्थ खातात. गोड आणि मऊ पदार्थ दातांना चिकटतात आणि बॅक्टेरिया वाढू देतात. ज्यामुळे ते कमकुवत होतात.
प्राण्यांचे अन्न सहसा कठीण आणि तंतुमय असते. चघळल्याने दातांमधील घाण आपोआप निघून जाते. ही दातांची नैसर्गिक स्वच्छता मानली जाऊ शकते. मानव अनेकदा मऊ अन्न खातात जे जास्त चावण्याची आवश्यकता नसते.
यामुळे दातांना प्राण्यांना दररोज मिळणाऱ्या नैसर्गिक व्यायामापासून वंचित ठेवले जाते. प्राण्यांच्या लाळेतील एन्झाईम्स केवळ त्यांचे अन्न तोडत नाहीत तर बॅक्टेरिया नियंत्रित देखील करतात.
ही लाळ दातांच्या पृष्ठभागाचे संरक्षण करण्यास मदत करते. मानवांमध्ये देखील लाळ असते, परंतु जास्त गोड, चिकट आणि आम्लयुक्त पदार्थ ही संरक्षणात्मक यंत्रणा कमकुवत करतात.
काही प्राण्यांमध्ये दात गळणे ही मोठी समस्या नाही. शार्क आणि मगरीसारखे प्राणी आयुष्यभर नवीन दात वाढवत राहतात. हत्ती देखील हळूहळू त्यांचे दात पुढे सरकवतात.
मानवांमध्ये ही क्षमता नसते, म्हणून एकदा त्यांचे कायमचे दात जीर्ण झाले की, नवीन दात वाढत नाहीत. वन्य प्राण्यांसाठी, दात हा जीवन आणि मृत्यूचा प्रश्न आहे. जर त्यांचे दात जीर्ण झाले तर ते खाऊ आणि जगू शकणार नाहीत.
म्हणूनच, निसर्गाने फक्त मजबूत दात असलेल्या प्राण्यांनाच वाढण्याची परवानगी दिली आहे. मानवांना आधुनिक उपचार, औषधे आणि पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे कमकुवत दात असूनही जीवन चालू राहते, परंतु त्याचे परिणाम हळूहळू होतात.
तज्ज्ञांच्या मते, मानवांमध्ये दातांच्या समस्यांची मुख्य कारणे म्हणजे खाण्याच्या चुकीच्या सवयी, जास्त साखर, कोल्ड्रिंक्स, जंक फूड आणि आधुनिक जीवनशैली. याशिवाय, योग्य चघळण्याच्या सवयीचा अभाव देखील दात कमकुवत करतो.
