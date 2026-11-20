Mansi Khambe
बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या अकवान चक्रीवादळाने शुक्रवारी सकाळी ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीला तडाखा दिला. वाऱ्याचा वेग ताशी ९० किलोमीटरपर्यंत पोहोचला होता.
Cyclone Difference
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अकवानबद्दलच्या बातम्यांमध्ये चक्रीवादळ, वादळ आणि तीव्र वादळ हे शब्द अदलाबदलीने वापरले जात आहेत.
Cyclone Difference
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यामुळे अकवान 'सुपर सायक्लोन' आहे का? चक्रीवादळ, वादळ आणि तीव्र वादळ यांच्यात काय फरक आहे? हा प्रश्न निर्माण होतो. चक्रीवादळ आणि वादळ या एकच गोष्टी नाहीत, तर दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.
Cyclone Difference
ESakal
चक्रीवादळ हे हवामान प्रणालीचे नाव आहे. ही प्रणाली, उष्णकटिबंधीय सागरी प्रदेशात तयार होते, ज्यात संघटित ढग आणि एक स्थिर वर्तुळाकार वाऱ्याची प्रणाली असते.
Cyclone Difference
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'वादळ' हा शब्द सामान्यतः मेघगर्जनेसह वारे आणि पाऊस असलेल्या कोणत्याही घटनेचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो, जसे की मेघगर्जनेसह पाऊस किंवा धुळीचे वादळ.
Cyclone Difference
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तर 'चक्रीवादळ' ही आयएमडीच्या मापनश्रेणीतील एक विशिष्ट श्रेणी आहे. जेव्हा वाऱ्याचा वेग ३४ नॉट्स (ताशी ६२ किलोमीटर) पर्यंत पोहोचतो, तेव्हा त्या प्रणालीला चक्रीवादळ म्हणून घोषित केले जाते.
Cyclone Difference
ESakal
जेव्हा उत्तर हिंद महासागरात तीन मिनिटांसाठी पृष्ठभागावरील वाऱ्याचा वेग ताशी २२२ किमी किंवा त्याहून अधिक होतो, तेव्हा सुपर सायक्लोन घोषित केले जाते.
Cyclone Difference
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'सुपर टायफून' ही आणखी एक संज्ञा अनेकदा ऐकू येते. आयएमडीनुसार, ही संज्ञा अमेरिकन जॉइंट टायफून वॉर्निंग सेंटरद्वारे वापरली जाते; ती भारतीय मापनश्रेणीत बसत नाही.
Cyclone Difference
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Blue & Red colored train Coaches Difference
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