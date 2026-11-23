Mansi Khambe
बिस्लेरी सध्या पाण्याच्या गुणवत्तेमुळे चर्चेत आहे. FSSAI नुसार कंपनीच्या पॅकेज्ड पिण्याच्या पाण्याचा एक नमुना तपासणीदरम्यान असुरक्षित आढळला.
Mineral water & Packaged water
ESakal
यावर बिस्लेरी कंपनीने हा मुद्दा सुमारे १४ महिने जुना असून तो सप्टेंबर २०२५ मध्ये गोव्यातील प्लांटमध्ये उत्पादित केलेल्या बॅचशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Mineral water & Packaged water
ESakal
बिस्लेरीच्या पाण्यावर FSSAI ने केलेल्या कारवाईमुळे मिनरल वॉटर आणि पॅकेज्ड वॉटरमध्ये काय फरक? बाटलीबंद पाणी किती वेगळे असते? असे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
Mineral water & Packaged water
ESakal
भारतात, पॅकेज्ड पाणी आणि नैसर्गिक मिनरल वॉटर दोन्ही वेगळे घटक आहेत. BIS नुसार, पॅकेज्ड पिण्याच्या पाण्यासाठीचे मानक IS 14543 आहे, तर पॅकेज्ड नैसर्गिक खनिज पाण्यासाठीचे मानक IS 13428 आहे.
Mineral water & Packaged water
ESakal
ज्या पाण्याला सामान्यतः बाटलीबंद पाणी म्हटले जाते, ते अनेकदा पॅकेज्ड पिण्याचे पाणीच असते. हे पाणी सुरक्षित आणि पिण्यायोग्य बनवण्यासाठी विविध प्रक्रिया वापरल्या जाऊ शकतात.
Mineral water & Packaged water
ESakal
FSSAI आणि BIS नुसार,मिनरल वॉटर नैसर्गिक किंवा खोदलेल्या भूमिगत स्रोतांमधून मिळवले जाते. याचा अर्थ असा की, मिनरल वॉटर हे कोणतेही गाळलेले पाणी नाही.
Mineral water & Packaged water
ESakal
पॅक केलेले पिण्याचे पाणी विविध स्रोतांमधून मिळवले जाऊ शकते आणि नंतर ते पिण्यायोग्य बनवण्यासाठी त्यावर प्रक्रिया केली जाऊ शकते. तथापि, नैसर्गिक खनिज पाणी थेट नैसर्गिक किंवा भूमिगत स्रोतामधूनच मिळवले पाहिजे.
Mineral water & Packaged water
ESakal
पॅक केलेल्या पिण्याच्या पाण्याची ओळख कोणत्याही विशिष्ट नैसर्गिक खनिज रचनांवरून होत नाही. मिनरल पाण्याची ओळख त्यातील विशिष्ट खनिज क्षार, त्यांचे प्रमाण आणि इतर सूक्ष्म घटकांवरून होते.
Mineral water & Packaged water
ESakal
पॅक केलेल्या पिण्याच्या पाण्यावर गाळण, निर्जंतुकीकरण आणि इतर योग्य पद्धतींनी प्रक्रिया केली जाऊ शकते. तर मिनरल वॉटरवर होणारी प्रक्रिया मर्यादित असते, जेणेकरून पाण्याची आवश्यक नैसर्गिक खनिज रचना आणि गुणधर्म टिकून राहतील.
Mineral water & Packaged water
ESakal
पाण्यासाठी गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेची मानके अस्तित्वात आहेत. दोन्ही प्रकारच्या पाण्यांसाठी मानके आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे.
Mineral water & Packaged water
ESakal
Chinas Ancient Food Traditions
Esakal