स्टेशन मास्तर आणि यार्ड मास्तर यांच्यात फरक काय? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
भारतीय रेल्वे काळाच्या ओघात आपल्या प्रणालीचे सातत्याने आधुनिकीकरण आणि सुधारणा करत आहे. या संदर्भात, रेल्वे बोर्डाने एक ऐतिहासिक प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे.
Station Master & Yard Master Difference
ESakal
रेल्वेने आता 'यार्ड मास्टर' आणि 'ट्रॅफिक इन्स्पेक्टर' यांसारखी कालबाह्य झालेली स्वतंत्र पदे पूर्णपणे रद्द करण्याचा आदेश जारी केला आहे.
ही सर्व स्वतंत्र पदे आता थेट 'स्टेशन मास्टर' या मुख्य संवर्गात विलीन करण्यात आली आहेत. ज्यामुळे रेल्वेच्या कामकाजात एक मोठे परिवर्तन घडले आहे.
या दोन पदांमधील फरक स्पष्ट करायचा झाल्यास, स्टेशन मास्तर हे भारतीय रेल्वेमधील सर्वात महत्त्वाचे आणि जबाबदार व्यक्ती आहेत. त्यांना कोणत्याही रेल्वे स्थानकाचे संपूर्ण प्रभारी मानले जाते.
स्थानकावर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या सर्व गाड्यांच्या सुरक्षित संचालनाची जबाबदारी स्टेशन मास्तरवर असते.
याव्यतिरिक्त, प्रवाशांची संपूर्ण सुरक्षा, स्थानकाचे व्यवस्थापन आणि तेथे काम करणाऱ्या इतर सर्व वरिष्ठ व कनिष्ठ रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारीही त्यांच्यावर असते.
स्टेशन मास्तरचे प्राथमिक आणि सर्वात महत्त्वाचे कर्तव्य म्हणजे गाड्यांची सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करणे. कोणत्या गाड्या कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर याव्यात आणि केव्हा सुटाव्यात. यासंबंधीचे अंतिम निर्णय ते घेतात.
याव्यतिरिक्त, सिग्नल देणे, रुळ बदलणे, स्टेशनची स्वच्छता राखणे, आवश्यक रेल्वे घोषणा करणे आणि प्रवाशांच्या समस्या सोडवणे ही त्यांची जबाबदारी असते.
आपत्कालीन परिस्थिती किंवा अपघाताच्या वेळी तात्काळ निर्णय घेण्याची जबाबदारीही त्यांचीच असते. त्याउलट यार्ड मास्तरची भूमिका मुख्य स्टेशन प्लॅटफॉर्मच्या भूमिकेपेक्षा काहीशी अधिक तांत्रिक आणि विशेष स्वरूपाची असते.
यार्ड मास्तर सामान्यतः प्रमुख जंक्शन, प्रमुख टर्मिनल स्टेशन आणि मालगाड्यांच्या जुळवणी यार्डमध्ये तैनात असतात.
स्टेशन मास्तर मुख्य स्टेशनचे व्यवस्थापन करत असताना यार्ड मास्तरचे लक्ष स्टेशनमागील यार्डमध्ये गाड्यांची देखभाल करणे, शंटिंग करणे, मालगाड्या लोड करणे आणि त्यांना वेळेवर मुख्य मार्गावर सुरक्षितपणे रवाना करण्यावर केंद्रित असते.
