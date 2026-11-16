वंदे भारत आणि अमृत भारत यांच्यात काय फरक?

Mansi Khambe
भारतीय रेल्वेने गेल्या काही वर्षांत अनेक नवीन गाड्या सुरू केल्या आहेत. यापैकी, वंदे भारत एक्सप्रेस आणि अमृत भारत एक्सप्रेस सर्वाधिक चर्चेत आहेत.
Vande Bharat and Amrit Bharat Difference
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दोन्ही गाड्या आधुनिक दिसत असल्या तरी, त्यांची रचना, तंत्रज्ञान, वेग आणि भाडे यामध्ये लक्षणीय फरक आहे. रेल्वेने या दोन गाड्यांची रचना वेगवेगळ्या प्रवासी वर्गांच्या गरजा लक्षात घेऊन केली आहे.
Vande Bharat and Amrit Bharat Difference
ESakal
वेगाच्या बाबतीत, वंदे भारत एक्सप्रेस ही भारतातील सर्वात वेगवान सेमी-हाय-स्पीड गाड्यांपैकी एक आहे. या ट्रेनचा वेग ताशी १८० किलोमीटर आहे, तर रुळांवरील तिचा प्रत्यक्ष वेग ताशी १६० किलोमीटर आहे.
Vande Bharat and Amrit Bharat Difference
ESakal
तर, अमृत भारत एक्सप्रेसचा कमाल परिचालन वेग ताशी १३० किलोमीटर आहे. तथापि, सामान्य एक्सप्रेस गाड्यांच्या तुलनेत, अमृत भारत खूप कमी वेळेत जास्त अंतर कापते.
Vande Bharat and Amrit Bharat Difference
ESakal
दोन्ही गाड्यांचे तंत्रज्ञान पूर्णपणे वेगळे आहे. वंदे भारत ही एक स्वयंचलित ट्रेन आहे, म्हणजेच तिच्या पुढच्या किंवा मागच्या बाजूला स्वतंत्र इंजिन नाही; त्याऐवजी, प्रत्येक दुसऱ्या डब्याखाली एक मोटर बसवलेली आहे.
Vande Bharat and Amrit Bharat Difference
ESakal
अमृत भारत एक्सप्रेसमध्ये पुश-पुल तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. यामध्ये ट्रेनच्या पुढच्या आणि मागच्या बाजूला दोन स्वतंत्र इंजिन असतात. पुढचे इंजिन ट्रेनला ओढते, तर मागचे इंजिन तिला ढकलते, ज्यामुळे ट्रेनचे धक्के कमी होतात आणि वेग वाढवणे सोपे होते.
Vande Bharat and Amrit Bharat Difference
ESakal
वंदे भारत एसी प्रीमियम ट्रेन आहे. तिच्या चेअर कार प्रकारात एसी चेअर कार आणि एक्झिक्युटिव्ह क्लासचे डबे आहेत, तर वंदे भारत स्लीपरमध्ये फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड एसीची सुविधा आहे.
Vande Bharat and Amrit Bharat Difference
ESakal
दुसरीकडे, अमृत भारत एक्सप्रेस पूर्णपणे नॉन-एसी ट्रेन आहे. एका सामान्य अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये २२ डबे असतात, ज्यात ११ जनरल डबे, ८ स्लीपर डबे, १ पॅन्ट्री कार आणि २ सामान-सह-अपंग डब्यांचा समावेश आहे.
Vande Bharat and Amrit Bharat Difference
ESakal
National Bird Peacock
ESakal