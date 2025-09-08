सकाळ डिजिटल टीम
ग्रहण म्हणजे नेमकं काय? आणि त्याचे किती व कोणते प्रकार आहेत जाणून घ्या.
Eclipse
sakal
सूर्यग्रहण (Solar Eclipse): जेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्य यांच्यामध्ये येतो आणि चंद्राची सावली पृथ्वीवर पडते, तेव्हा सूर्यग्रहण होते. यामुळे पृथ्वीवरून पाहणाऱ्याला सूर्य पूर्णपणे किंवा अंशतः झाकलेला दिसतो.
चंद्रग्रहण (Lunar Eclipse): जेव्हा पृथ्वी सूर्य आणि चंद्र यांच्यामध्ये येते आणि पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडते, तेव्हा चंद्रग्रहण होते. यामुळे पृथ्वीवरून पाहणाऱ्याला चंद्र पूर्णपणे किंवा अंशतः झाकलेला दिसतो.
Eclipse
sakal
ग्रहण होण्यासाठी सूर्य, पृथ्वी आणि चंद्र एका सरळ रेषेत येणे आवश्यक असते.
Eclipse
sakal
ग्रहणाच्या वेळी एका खगोलीय वस्तूची सावली दुसऱ्या खगोलीय वस्तूला झाकून टाकते. या सावलीचे दोन भाग असतात: गडद भाग (Umbra) आणि फिकट भाग (Penumbra).
Eclipse
sakal
सूर्यग्रहणाचे पूर्ण (Total), खंडग्रास (Partial) आणि कंकणाकृती (Annular) असे प्रकार आहेत. तसेच, चंद्रग्रहणाचे पूर्ण (Total), खंडग्रास (Partial) आणि छायाकल्प (Penumbral) असे प्रकार आहेत.
Eclipse
sakal
सूर्यग्रहण पृथ्वीच्या एका विशिष्ट भागातूनच दिसते, तर चंद्रग्रहण रात्रीच्या वेळी पृथ्वीच्या अर्ध्या भागातून दिसू शकते.
Eclipse
sakal
पूर्ण सूर्यग्रहण ही एक अत्यंत दुर्मिळ खगोलीय घटना आहे, जी पृथ्वीवरील ठराविक ठिकाणाहूनच दिसते.
Eclipse
sakal
पूर्ण सूर्यग्रहणाच्या वेळी सूर्याभोवती दिसणाऱ्या तेजस्वी आवरणाला 'कोरोना' म्हणतात, जो फक्त याच वेळी दिसतो.
Eclipse
sakal
प्राचीन काळापासून ग्रहणाबद्दल अनेक धार्मिक आणि सांस्कृतिक समजुती आहेत. मात्र, विज्ञान हे एक नैसर्गिक खगोलीय चक्र म्हणून स्पष्ट करते.
Eclipse
sakal
ग्रहणामुळे काही प्राण्यांच्या वर्तनावर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो, जसे की पक्षी शांत होतात किंवा रात्र समजून घरट्यात परत जातात.
Eclipse
sakal
Blood Moon hd Photo
esakal