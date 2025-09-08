ग्रहण म्हणजे नेमकं काय?

सकाळ डिजिटल टीम

ग्रहण

ग्रहण म्हणजे नेमकं काय? आणि त्याचे किती व कोणते प्रकार आहेत जाणून घ्या.

Eclipse

|

sakal 

ग्रहणाचे प्रकार

सूर्यग्रहण (Solar Eclipse): जेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्य यांच्यामध्ये येतो आणि चंद्राची सावली पृथ्वीवर पडते, तेव्हा सूर्यग्रहण होते. यामुळे पृथ्वीवरून पाहणाऱ्याला सूर्य पूर्णपणे किंवा अंशतः झाकलेला दिसतो.

चंद्रग्रहण (Lunar Eclipse): जेव्हा पृथ्वी सूर्य आणि चंद्र यांच्यामध्ये येते आणि पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडते, तेव्हा चंद्रग्रहण होते. यामुळे पृथ्वीवरून पाहणाऱ्याला चंद्र पूर्णपणे किंवा अंशतः झाकलेला दिसतो.

Eclipse

|

sakal 

खगोलीय स्थिती

ग्रहण होण्यासाठी सूर्य, पृथ्वी आणि चंद्र एका सरळ रेषेत येणे आवश्यक असते.

Eclipse

|

sakal 

सावली

ग्रहणाच्या वेळी एका खगोलीय वस्तूची सावली दुसऱ्या खगोलीय वस्तूला झाकून टाकते. या सावलीचे दोन भाग असतात: गडद भाग (Umbra) आणि फिकट भाग (Penumbra).

Eclipse

|

sakal 

ग्रहणाचे उपप्रकार

सूर्यग्रहणाचे पूर्ण (Total), खंडग्रास (Partial) आणि कंकणाकृती (Annular) असे प्रकार आहेत. तसेच, चंद्रग्रहणाचे पूर्ण (Total), खंडग्रास (Partial) आणि छायाकल्प (Penumbral) असे प्रकार आहेत.

Eclipse

|

sakal

दृश्यमानता

सूर्यग्रहण पृथ्वीच्या एका विशिष्ट भागातूनच दिसते, तर चंद्रग्रहण रात्रीच्या वेळी पृथ्वीच्या अर्ध्या भागातून दिसू शकते.

Eclipse

|

sakal 

दुर्मीळता

पूर्ण सूर्यग्रहण ही एक अत्यंत दुर्मिळ खगोलीय घटना आहे, जी पृथ्वीवरील ठराविक ठिकाणाहूनच दिसते.

Eclipse

|

sakal 

वैशिष्ट्यपूर्णता

पूर्ण सूर्यग्रहणाच्या वेळी सूर्याभोवती दिसणाऱ्या तेजस्वी आवरणाला 'कोरोना' म्हणतात, जो फक्त याच वेळी दिसतो.

Eclipse

|

sakal 

शास्त्र

प्राचीन काळापासून ग्रहणाबद्दल अनेक धार्मिक आणि सांस्कृतिक समजुती आहेत. मात्र, विज्ञान हे एक नैसर्गिक खगोलीय चक्र म्हणून स्पष्ट करते.

Eclipse

|

sakal 

जैववैज्ञानिक परिणाम

ग्रहणामुळे काही प्राण्यांच्या वर्तनावर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो, जसे की पक्षी शांत होतात किंवा रात्र समजून घरट्यात परत जातात.

Eclipse

|

sakal 

पांढराशुभ्र चंद्र जेव्हा लाल होतो; पाहा 'ब्लड मून'चे फोटो

Blood Moon hd Photo

|

esakal

येथे क्लिक करा