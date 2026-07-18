सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीचं शिक्षण किती? भारत सरकारने दिलाय पुरस्कार

Mansi Khambe

पेपरफुटी

राष्ट्रीय स्पर्धा परीक्षांमधील म्हणजेच NEET-UG सारख्या परीक्षांमध्ये होणारी अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणांवर कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी आंदोलन सुरु केले आहे.

Gitanjali Angmo Education

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ESakal

सोनम वांगचुक

या आंदोलनात हवामान कार्यकर्ते आणि नवप्रवर्तक सोनम वांगचुक हे देखील सहभागी झाले असून मागील २० दिवसांपासून दिल्लीतील जंतर मंतर येथे ते उपोषणाला बसले आहेत.

Gitanjali Angmo Education

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ESakal

उपोषण

सोनम वांगचुक यांनी NEET-UG सारख्या परीक्षांमध्ये होणारी अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू केले आहे.

Gitanjali Angmo Education

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ESakal

शिक्षण

सोनम वांगचुक हे लडाखी अभियंता, शिक्षण सुधारक आणि नवोपक्रमधील संशोधक आहेत. त्यांनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (NIT) श्रीनगरमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक. पदवी प्राप्त केली आहे. आता त्यांच्या पत्नीच्या शिक्षणाबाबत जाणून घ्या.

Gitanjali Angmo Education

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ESakal

गीतांजली जे. अंगमो

सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. अंगमो या एक भारतीय सामाजिक उद्योजिका आणि शिक्षिका आहेत; त्या लडाखमधील शिक्षण आणि समुदाय विकासाच्या क्षेत्रातील त्यांच्या कार्यासाठी ओळखल्या जातात.

Gitanjali Angmo Education

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ESakal

वुमन ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार

शिक्षण आणि समुदाय विकासातील योगदानाबद्दल त्यांना भारत सरकारतर्फे 'वुमन ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया' हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. त्यांचा जन्म ओडिशामधील बालासोर येथे एका पंजाबी जैन कुटुंबात झाला.

Gitanjali Angmo Education

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ESakal

सोनम वांगचुक यांच्याशी भेट

भौतिकशास्त्र विषयात पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी एमबीए केले. गीतांजली यांची भेट सोनम वांगचुक यांच्याशी लडाखमध्येच झाली, जिथे त्यांनी HIAL ची स्थापना केली.

Gitanjali Angmo Education

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ESakal

कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम

सामाजिक उद्योजकतेकडे वळण्यापूर्वी, गीतांजली यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम केले. नंतर त्यांनी उद्योजकतेमध्ये प्रवेश केला आणि पुशान व शांघाय पॉवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेडसह अनेक व्यवसायांची स्थापना केली.

Gitanjali Angmo Education

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ESakal

डेन्मार्कमध्ये १५ वर्षे काम

कॉर्पोरेट क्षेत्रात अनुभव मिळवल्यानंतर, गीतांजली यांनी डेन्मार्कमधील विविध संस्था आणि कंपन्यांमध्ये जवळपास १५ वर्षे काम केले. या काळात त्यांनी समाजसेवा आणि नवोन्मेष या क्षेत्रांमध्येही आपली भूमिका बजावली.

Gitanjali Angmo Education

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ESakal

फाउंडेशनची स्थापना

इतकेच नव्हे तर एक सामाजिक उद्योजक म्हणून त्यांनी शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि निरोगीपणावर लक्ष केंद्रित करून हेलिओस बुक्स, ओम हॉस्पिटल्स, ओम ट्रस्ट आणि लव्ह युवर लिव्हर फाउंडेशनची स्थापना केली.

Gitanjali Angmo Education

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ESakal

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Male football players wear black bra

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ESakal

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