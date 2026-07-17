FIFA World Cup मध्ये पुरुष खेळाडू 'काळ्या रंगाची ब्रा' का घालतात? जाणून घ्या कारण

Mansi Khambe

फिफा विश्वचषक २०२६

सध्या फिफा विश्वचषक २०२६ चा समारोप सोहळा २० जुलै रोजी न्यू जर्सी स्टेडियमवर होणार आहे. या संपूर्ण स्पर्धेत पुरुष खेळाडूंनी जर्सीखाली काळ्या रंगाच्या स्पोर्ट्स ब्रासारखे दिसणारे वस्त्र घातल्याचे दिसून आले.

Male football players wear black bra

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ESakal

ट्रॅकिंग वेस्ट

हे एक हाय-टेक जीपीएस परफॉर्मन्स ट्रॅकिंग वेस्ट आहे, ज्याला अनेकदा स्मार्ट वेस्ट म्हटले जाते. हे संघांना खेळाडूंची तंदुरुस्ती आणि कामगिरीवर रिअल-टाइममध्ये लक्ष ठेवण्यास मदत करते.

Male football players wear black bra

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ESakal

ट्रॅकिंग डिव्हाइस

हे वेस्ट खेळाडूच्या शरीराच्या वरच्या भागाभोवती घट्ट बसते आणि त्यात खांद्याच्या पाठीमागील हाडांमध्ये एक लहान खिसा असतो. या खिशात साधारणपणे आगपेटीच्या आकाराचे एक छोटे जीपीएस ट्रॅकिंग डिव्हाइस असते.

Male football players wear black bra

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ESakal

खेळाडूच्या हालचालींची नोंद

हा ट्रॅकर सतत उपग्रहांशी संवाद साधतो आणि प्रशिक्षण सत्र व सामन्यांदरम्यान खेळाडूच्या हालचालींची नोंद करतो.

Male football players wear black bra

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ESakal

क्रॉप टॉप डिझाइन

क्रॉप टॉप किंवा ब्रा-सारख्या डिझाइनमुळे हे डिव्हाइस पाठीच्या वरच्या भागावर घट्ट बसते, ज्यामुळे खेळाडू धावताना, उडी मारताना किंवा अचानक वळताना ते जागेवरून सरकत नाही.

Male football players wear black bra

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ESakal

कोणता डेटा गोळा करते?

या वेस्टमध्ये जीपीएस रिसीव्हर, अ‍ॅक्सेलेरोमीटर आणि जायरोस्कोप यांसारखे प्रगत सेन्सर्स असतात. हे प्रत्येक सेकंदाला शेकडो डेटा पॉइंट्स गोळा करते. यामुळे प्रशिक्षक संघाला खेळाडूचा धावण्याचा वेग, अंतर आणि इतर कामगिरी निर्देशकांवर लक्ष ठेवता येते.

Male football players wear black bra

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ESakal

शारीरिक आरोग्याचे निरीक्षण

ही प्रणाली हृदय गतीसारख्या शारीरिक माहितीचे निरीक्षण करू शकते आणि खेळाडूच्या शारीरिक कामाच्या भाराचा अंदाज लावू शकते.

Male football players wear black bra

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ESakal

शास्त्रज्ञ

ही माहिती समजून घेऊन, प्रशिक्षक आणि क्रीडा शास्त्रज्ञ हे ठरवू शकतात की खेळाडू थकला आहे की त्याला पुढील सामन्यापूर्वी अधिक विश्रांतीची वेळ आवश्यक आहे.

Male football players wear black bra

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ESakal

दुखापत टाळण्यास मदत

या उपकरणाच्या डेटावरून एखादा खेळाडूला गंभीर दुखापत होण्यापूर्वी प्रशिक्षक संघ खेळाडूचा भार कमी करू शकतो किंवा त्याच्या जागी दुसऱ्या खेळाडूला खेळवू शकतो.

Male football players wear black bra

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ESakal

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ESakal

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