एल निनो, ला निना इफेक्ट म्हणजे काय? मान्सूनवर कसा परिणाम होतो माहितीय का?

सूरज यादव
एल निनो आणि ला निना हे पॅसिफिक महासागरातील हवामान बदलाचे प्रकार आहेत. यामुळे जागतिक तापमान, पाऊस आणि वाऱ्यावर मोठा परिणाम होतो.
एल निनो म्हणजे पॅसिफिक महासागरातील पाण्याच्या तापमानात वाढ होणं. यात समुद्रातील उष्णता वाढून हवामानात मोठे बदल होतात.
ला निना म्हणजे पॅसिफिक महासागरातील पाण्याच्या तापमानात घट होणं. ला निनामुळे थंड प्रवाह वाढून हवामानावर परिणाम होतो.
एल निनोमध्ये समुद्राचं तापमान वाढतं तर तर ला निनामध्ये तापमानात घट होते. यामुळे वाऱ्यांचा वेग आणि दिशा बदलते.
एल निनोमुळे काही भागात दुष्काळ तर काही ठिकाणी कमी पाऊस पडतो. तर ला निनामुळे भारतात पावसाची शक्यता वाढते.
एल निनोमुळे जागतिक तापमानात वाढ होऊन उष्णतेच्या लाटा येतात. तर ला निनामुळे तापमानात घट होऊन वातावरण थंड होतं.
एल निनोमुळे भारतात मान्सूनचा पाऊस कमी पडतो तर ला निनामुळे पर्जन्यमान चांगलं राहतं आणि याचा फायदा शेतीला होतो.
एल निनो आणि ला निना हे हवामानावर परिणाम करणारे दोन महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांच्या अभ्यासातून हवामानाचा अचूक अंदाज लावणं शक्य होतं.
epfo
