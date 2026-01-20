लष्करातील जवान स्वेच्छेने राजीनामा देऊ शकत नाहीत, कारण...; जाणून घ्या हा नियम का लागू केला?

Mansi Khambe
भारतीय लष्करातील कर्मचाऱ्यांवर सामान्य सेवा नियमांचे नियंत्रण नाही तर १९५० च्या लष्करी कायद्याचे नियंत्रण आहे. एकदा भरती किंवा नियुक्ती झाल्यानंतर, सैनिकाची सेवा कायदेशीररित्या बंधनकारक होते.
राजीनामा हा अधिकार नसून एक विनंती आहे. ही विनंती केवळ सक्षम लष्करी अधिकाऱ्यांनी औपचारिकपणे स्वीकारली तरच वैध आहे.
युद्ध, दहशतवाद आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या धोक्यांना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी सैन्य अस्तित्वात आहे. सैनिकांना मुक्तपणे राजीनामा देण्याची परवानगी दिल्यास कठीण काळात लष्करी शक्ती कमकुवत होऊ शकते.
एका सैनिकाला प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते. यामध्ये शारीरिक कंडीशनिंग, शस्त्रे हाताळणी, सामरिक युद्ध, तांत्रिक कौशल्ये आणि विशेष अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
कर्मचाऱ्यांना निर्बंधांशिवाय सेवेतून बाहेर पडण्याची परवानगी दिल्यास मोठे आर्थिक नुकसान होईल. लष्करी तुकड्या मजबूत संघ म्हणून काम करतात.
अचानक राजीनामे दिल्याने युनिटचे संतुलन, कमांड स्ट्रक्चर आणि ऑपरेशनल प्लॅनिंग बिघडू शकते. लष्कर राजीनामा किंवा अकाली निवृत्तीची परवानगी देते.
परंतु केवळ विशिष्ट परिस्थितीत, जसे की कायमचे वैद्यकीय अयोग्यता आणि कुटुंबाच्या काळजीची संपूर्ण जबाबदारी. शिवाय, किमान आवश्यक वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतर स्वेच्छा निवृत्ती देखील पात्र आहे.
लष्करी सेवा ही शिस्त आणि विश्वासावर बांधली जाते. एक सैनिक स्वतःच्या इच्छेनुसार आणि स्वार्थाकडे दुर्लक्ष करून राष्ट्राची सेवा करण्याची शपथ घेतो.
परवानगीशिवाय सैनिकी सेवा सोडून देणे हा सैनिकी सेवा सोडून जाणे मानला जातो आणि तो एक गंभीर गुन्हा आहे. या गुन्ह्यामुळे कोर्ट मार्शल आणि तुरुंगवास होऊ शकतो.
