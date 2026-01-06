बांगलादेशमध्ये गंगा नदीला काय म्हणतात?

Anushka Tapshalkar
सध्या बांग्लादेशातील हिंदू अल्पसंख्याक समुदाय विविध सामाजिक व सुरक्षिततेच्या आव्हानांना सामोरे जात आहे.
भारत आणि बांग्लादेशमधील जलविवाद सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांच्या संयुक्त नदी आयोगाची टीम भारतात दाखल झाली आहे.
भारतातून वाहणारी पवित्र गंगा नदी बांग्लादेशमध्ये प्रवेश केल्यानंतर नाव बदलते.
भारतात गंगोत्रीहून उगम पावलेली गंगा नदी बांग्लादेशमार्गे बंगालच्या उपसागरात जाऊन मिळते.
भारतात या नदीला ‘गंगा’ म्हणून ओळखले जाते.
मात्र बांग्लादेशमध्ये प्रवेश करताच गंगा नदीचं नाव बदलतं आणि ‘पद्मा’ होतं. या नावाने गंगा नदी पद्मा नदी म्हणून पुढे वाहते.
गंगा–पद्मा नदीच्या पाण्याच्या वाटपावर भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोगाची बैठक झाली आहे.
या वर्षी गंगा (पद्मा) पाणीवाटप कराराची मुदत संपत असल्याने हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
