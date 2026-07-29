MIA, 'कुचु-पुचु', डेलुलु! Gen Z च्या स्लँगचे नेमके अर्थ काय?

Shubham Banubakode

Gen Z चे स्लँग

आजची Gen Z पिढी सोशल मीडियावर भन्नाट स्लँग वापरते. हे शब्द आता फक्त मीम्समध्ये नाही, तर संसदेतील चर्चेतही ऐकायला मिळत आहेत.

Gen Z Slang Meanings Explained

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esakal

'कुचु-पुचु'

एखादं बाळ, पाळीव प्राणी किंवा खूप गोंडस गोष्ट पाहिली की प्रेमाने 'कुचु-पुचु' म्हणतात. हा शब्द आपुलकी व्यक्त करतो.

Gen Z Slang Meanings Explained

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esakal

'डेलुलु'

पुरावा नसतानाही एखादी गोष्ट खरी आहे असं ठाम मानणं किंवा अवास्तव अपेक्षा ठेवणं, यालाच Gen Z च्या भाषेत 'डेलुलु' म्हणतात.

Gen Z Slang Meanings Explained

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esakal

FOMO

मित्र फिरायला गेले, पार्टी केली किंवा काही भन्नाट केलं आणि आपणच मागे पडलो, अशी भावना आली तर त्याला FOMO म्हणतात.

Gen Z Slang Meanings Explained

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esakal

MIA

एखादी व्यक्ती अचानक चॅट, ग्रुप किंवा सोशल मीडियावरून गायब झाली, तर Gen Z लगेच म्हणते, "तो तर MIA झाला."

Gen Z Slang Meanings Explained

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esakal

'Clocked It'

समोरच्याची अडचण, खोटं किंवा एखादी लपलेली गोष्ट क्षणात ओळखली, तर त्याला 'Clocked It' असं म्हणतात.

Gen Z Slang Meanings Explained

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esakal

'वास्तेगुना हुइयां'

एखादी साधी गोष्ट मुद्दाम वाढवून सांगणं किंवा अतिशयोक्ती करत मजेशीर प्रतिक्रिया देणं, यासाठी हा व्हायरल इंटरनेट शब्द वापरला जातो.

Gen Z Slang Meanings Explained

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esakal

स्लँग्स व्हायरल

मीम्स, रील्स आणि सोशल मीडियामुळे हे शब्द झपाट्याने पसरतात. त्यामुळे Gen Z ची ही भन्नाट भाषा आता रोजच्या बोलण्यातही सहज ऐकू येते.

Gen Z Slang Meanings Explained

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esakal

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esakal

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