पाऊस सुरू होताच हापूस आंब्याचे दर कोसळले! तुमच्या जिल्ह्यात डझनचा दर किती? पाहा

Saisimran Ghashi
पावसामुळे बाजारात हापूस आंब्याची आवक आणि मागणी प्रभावित होऊन दरात मोठी घसरण झाली आहे.
Hapus Mango Prices Crash
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पावसाच्या आगमनामुळे आंब्याचा हंगाम अंतिम टप्प्यात आला असून, ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी दर कमी केले आहेत
Alphonso Mango Dozen Rates in Maharashtra
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पावसाचा जोर वाढल्याने बागांमधून थेट बाजारात येणाऱ्या हापूसचा दर घसरून ₹३५० ते ₹५०० प्रति डझन झाला आहे.
Ratnagiri District
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देवगड हापूसच्या दरातही लक्षणीय घट झाली असून सध्या येथील बाजारात दर ₹४०० ते ₹६०० प्रति डझन आहे.
Sindhudurg District
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मुख्य घाऊक बाजारात मोठी आवक झाल्यामुळे किरकोळ बाजारात दर ₹५०० ते ₹७०० प्रति डझन पर्यंत खाली आले आहेत.
Mumbai City & Suburbs (Vashi Market)
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पुण्याच्या मार्केट यार्डात सध्या दर्जेदार हापूसची उपलब्धता वाढल्याने दर ₹५०० ते ₹६५० प्रति डझन दरम्यान आहेत.
Pune District
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नाशिकमध्ये कोकणातून येणाऱ्या हापूस आंब्याला आता ₹५५० ते ₹७०० प्रति डझन एवढा भाव मिळत आहे.
Nashik District
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विदर्भाच्या या मुख्य बाजारात वाहतूक खर्च समाविष्ट असूनही दर कमी होऊन ₹६०० ते ₹८०० प्रति डझन वर आले आहेत.
Nagpur District
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मराठवाड्यातील प्रमुख बाजारात ग्राहकांसाठी हापूसचा दर आता ₹५5० ते ₹७५० प्रति डझन एवढा स्वस्त झाला आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar
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कोकणच्या जवळ असलेल्या या जिल्ह्यात आवक जास्त असल्याने दर ₹४0० ते ₹६०० प्रति डझन पर्यंत खाली आले आहेत.
Kolhapur District
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पावसाच्या वातावरणामुळे आंब्याची मागणी घटली असून सोलापूर बाजारात दर ₹५०० छे ₹६५० प्रति डझन पर्यंत घसरले आहेत
Solapur District
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Should You Add Salt While Kneading Chapati Dough
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