HD मेकअप म्हणजे काय?

Monika Shinde
तुमचं लुक कॅमेऱ्यात परफेक्ट दिसावं हाच उद्देश असतो. जाणून घ्या HD मेकअपची खास वैशिष्ट्यं आणि फायदे आहे.
HD म्हणजे "High Definition" जे कॅमेऱ्यात अगदी लहानसुद्धा दोष स्पष्ट दाखवतं. म्हणून HD मेकअप विशेषतः फोटोशूट आणि शूटिंगसाठी केला जातो.
या मेकअपमध्ये चेहऱ्यावरील डाग, पुरळ, रेषा लपवले जातात. त्याचबरोबर तो नैसर्गिक दिसतो, जड वाटत नाही आणि ग्लो देतो.
Airbrush HD मेकअप, Mineral HD मेकअप आणि Liquid HD मेकअप या ३ प्रकारचे एचडी मेकअप असतात
लग्नाच्या दिवशी वधू HD मेकअपचा अधिक वापर करतात. कॅमेऱ्यात फ्लॉलेस लुक देणारा हा मेकअप लग्नसराईत खूप ट्रेंडमध्ये आहे.
प्रीमियम प्रॉडक्ट्स, स्पंज, ब्रश आणि योग्य ब्लेंडिंग याचा वापर करून HD मेकअप केला जातो. ब्लेंडिंग नीट केल्याने नैसर्गिक लुक मिळतो.
HD फाउंडेशन, हाय-कव्हरेज कन्सिलर, सेटिंग पावडर आणि सेटिंग स्प्रे यांचा वापर केला जातो. सगळं नीट मिसळल्याने मेकअपचा थर जाणवत नाही.
HD मेकअप अधिकवेळ टिकतो, चेहरा तेलकट होत नाही, डाग लपतात आणि नैसर्गिक ग्लो मिळतो.