T-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर टीम इंडियाने भेट दिलेल्या हनुमान मंदिराचा इतिहास काय? ते कोणी बांधले? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
२०२६ च्या आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारताने उत्कृष्ट कामगिरी करत न्यूझीलंडला मोठ्या फरकाने हरवून विजेतेपद पटकावले.
Hanuman temple History visited by Team India
ESakal
या विजयासह भारताने टी२० विश्वचषकात इतिहास रचला आणि घरच्या मैदानावर विजेतेपदाचे रक्षण करणारा पहिला संघ बनला.
Hanuman temple History visited by Team India
ESakal
ऐतिहासिक विजयानंतर भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह विश्वचषक ट्रॉफी घेऊन अहमदाबाद येथील हनुमान मंदिरात पोहोचले.
Hanuman temple History visited by Team India
ESakal
तिघांनी भगवान हनुमानाचे दर्शन घेतले. संघाच्या विजयासाठी त्यांचे आशीर्वाद घेतले. कर्णधार सूर्यकुमार यादव देखील टी-२० विश्वचषक ट्रॉफी हातात धरलेला दिसला.
Hanuman temple History visited by Team India
ESakal
टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव, प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि आयसीसी अध्यक्ष जय शाह यांनी भेट दिलेल्या हनुमान मंदिरात अहमदाबादच्या मोटेरा परिसरातील हनुमान टेकरी मंदिर आहे.
Hanuman temple History visited by Team India
ESakal
जे स्टेडियमजवळ आहे. हे लहान पण प्रसिद्ध हनुमान मंदिर एक लोकप्रिय स्थळ मानले जाते आणि क्रिकेट सामन्यांना भेट देणारे पर्यटक देखील येथे येतात.
Hanuman temple History visited by Team India
ESakal
मंदिराचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते स्टेडियम बांधण्यापूर्वीपासून अस्तित्वात होते. मोटेरा परिसरात जेव्हा स्टेडियम बांधले गेले तेव्हा मंदिर काढून टाकण्याऐवजी त्याच्या मूळ ठिकाणी जतन केले गेले.
Hanuman temple History visited by Team India
ESakal
आजही, मंदिर संकुलाजवळ आहे आणि भाविकांसाठी खुले आहे. या मंदिरात स्थापित भगवान हनुमानाची मूर्ती बाळाच्या रूपात मानली जाते.
Hanuman temple History visited by Team India
ESakal
जी भक्त खूप शक्तिशाली आणि चमत्कारिक मानतात. स्थानिक लोकांमध्ये मंदिराची खूप धार्मिक श्रद्धे आहे आणि येथे नियमित प्रार्थना केली जाते.
Hanuman temple History visited by Team India
ESakal
why avoid eating watermelon at night
esakal