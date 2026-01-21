परफ्यूमचा इतिहास काय आहे? तो पहिल्यांदा कोणत्या देशाने बनवला? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

परफ्यूम

जेव्हा जेव्हा आपण परफ्यूम हा शब्द ऐकतो तेव्हा आपल्याला सुंदर बाटल्यांमध्ये बंद केलेल्या सुगंधित द्रवाची प्रतिमा येते. आज परफ्यूम फॅशन, शैली आणि ओळखीचा एक भाग बनला आहे.

Perfume History

|

ESakal

सुगंध

पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की सुगंध घालण्याची ही सवय किती जुनी आहे? हा एखाद्या कारखान्यात बनवलेला आधुनिक शोध आहे की त्याची मुळे हजारो वर्षांच्या इतिहासात आहेत?

Perfume History

|

ESakal

मानवी संस्कृती

परफ्यूम हा फक्त एक सुगंध नाही. तो मानवी संस्कृतीच्या प्रवासाचा एक भाग आहे. ज्यामध्ये धर्म, विज्ञान, व्यापार, संस्कृती, वसाहतवादी इतिहास आणि निसर्ग यांचा समावेश आहे.

Perfume History

|

ESakal

परफ्यूमचा इतिहास

इतिहासकार आणि पुरातत्वशास्त्रज्ञांच्या मते, परफ्यूमचा इतिहास सुमारे ४,००० ते ५,००० वर्षांपूर्वीचा आहे. सुरुवातीला ते द्रव स्वरूपात नव्हते, तर ते धूप, अगरबत्ती आणि जळलेल्या सुगंधी लाकडाच्या स्वरूपात होते.

Perfume History

|

ESakal

मेसोपोटेमिया

जगातील पहिला परफ्यूम मेसोपोटेमिया (सध्याचा इराक) येथे तयार झाला असे मानले जाते. इ.स.पूर्व १२०० च्या सुमारास, तप्पुती नावाच्या एका महिलेने फुले आणि तेल मिसळून पहिला परफ्यूम तयार केला.

Perfume History

|

ESakal

तंत्रांचा वापर

तप्पुती ही सामान्य महिला नव्हती. ती एक रसायनशास्त्रज्ञ होती आणि राजदरबारात काम करत असे. सुगंध काढण्यासाठी तिने उकळणे, गाळणे आणि ऊर्धपातन यासारख्या तंत्रांचा वापर केला.

Perfume History

|

ESakal

पहिली परफ्यूम निर्माता

तिला जगातील पहिली परफ्यूम निर्माता मानली जाते. परफ्यूम हा शब्द फ्रेंच भाषेतून आला आहे. परंतु त्याची मुळे लॅटिनमध्ये आहेत. लॅटिन शब्द पर फ्युमसचा अर्थ धुरातून होतो.

Perfume History

|

ESakal

धूर

हे थेट त्या काळाशी संबंधित आहे जेव्हा लोक लाकूड, औषधी वनस्पती आणि रेझिन जाळून सुगंध तयार करत असत. उठणारा धूर देवांपर्यंत पोहोचतो असे मानले जात होते.

Perfume History

|

ESakal

प्रथम वापर

इजिप्तमध्ये, धार्मिक विधी, देवदेवतांची पूजा आणि ममी बनवण्यासाठी परफ्यूमचा वापर केला जात असे. ११९० मध्ये पॅरिसमध्ये परफ्यूमचा व्यापार म्हणून प्रथम वापर सुरू झाला.

Perfume History

|

ESakal

अरब तंत्र

फ्रान्स हळूहळू जगाची परफ्यूम राजधानी बनला. युरोपने अल्कोहोल-आधारित परफ्यूम तयार करण्यासाठी अरब तंत्रांचा अवलंब केला.

Perfume History

|

ESakal

कच्चा माल

सूक्ष्म परंतु दीर्घकाळ टिकणारे सुगंध विकसित करून युरोपीय देशांनी आशिया आणि आफ्रिकेतून कच्चा माल मागवला. परंतु त्यांना स्वतःची नावे दिली.

Perfume History

|

ESakal

युरोपियन

यामुळे असा समज निर्माण झाला की चांगले परफ्यूम केवळ युरोपियन आहे. तर खरे मुळे आशिया आणि मध्य पूर्वेमध्ये आहेत.

Perfume History

|

ESakal

ARMY या शब्दाचा फुल फॉर्म काय आहे? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही...

ARMY Full Form

|

ESakal

येथे क्लिक करा