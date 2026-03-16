मालवाहू जहाजांमध्ये कोणते इंधन वापरले जाते? ते पारंपारिक इंधनापेक्षा कसे वेगळे आहे? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
अलिकडच्या काळात, इराण आणि इतर शक्तींशी संबंधित प्रादेशिक संघर्षांमध्ये अंदाजे १८ मालवाहू जहाजांवर हल्ला झाला आहे किंवा त्यांचे नुकसान झाले आहे.
या घटनांमुळे व्यापारासाठी जागतिक शिपिंग मार्गांचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. बहुतेक मोठी मालवाहू जहाजे जड इंधन तेल वापरतात. याला सामान्यतः बंकर इंधन म्हणून ओळखले जाते.
हे इंधन कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण केल्यानंतर उरणारे सर्वात जाड आणि जड अवशेष असते. जेव्हा कच्च्या तेलाची प्रक्रिया रिफायनरीमध्ये केली जाते.
तेव्हा पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधन यांसारखी हलकी उत्पादने प्रथम काढून टाकली जातात. तळाशी उरलेले जाड आणि जड अवशेष जड इंधन तेलात रूपांतरित केले जातात.
हे बहुतेक मोठ्या सागरी इंजिनांमध्ये वापरले जाते. जड इंधन तेल आणि नियमित इंधनांमधील एक प्रमुख फरक म्हणजे त्यांची चिकटपणा. पेट्रोल आणि डिझेल हे पातळ द्रव आहेत जे खोलीच्या तपमानावर सहज वाहतात.
जड इंधन तेल जास्त जाड असते. बहुतेकदा डांबर किंवा डांबरसारखे असते. यामुळे ते खोलीच्या तपमानावर सामान्यपणे वाहू शकत नाही.
इंजिनमध्ये पंप करण्यासाठी पुरेसे द्रवपदार्थ बनण्यासाठी ते जहाजाच्या टाक्यांमध्ये अंदाजे 100°C-120°C पर्यंत गरम केले पाहिजे. जड इंधन तेलाला अनेकदा कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरणाचा टाकाऊ पदार्थ म्हणून संबोधले जाते.
पेट्रोल आणि डिझेल सारखे उच्च-मूल्य असलेले इंधन काढल्यानंतर, उर्वरित पदार्थ बंकर इंधनात रूपांतरित केले जातात. ते शुद्धीकरण प्रक्रियेच्या सर्वात खालच्या भागातून येतात.
यामुळे त्यात सल्फर, व्हॅनेडियम आणि निकेल सारखे जड धातू आणि इतर अशुद्धता जास्त प्रमाणात असतात. इंजिनमध्ये जाळण्यापूर्वी जड इंधन तेल जहाजावर शुद्ध केले जाते.
जहाजे इंधनातून पाणी, वाळू आणि धातूचे कण काढून टाकण्यासाठी सेंट्रीफ्यूज किंवा प्युरिफायर नावाच्या विशेष यंत्रांचा वापर करतात. जड इंधन तेलावर त्याच्या उच्च सल्फर सामग्रीसाठी दीर्घकाळ टीका केली जात आहे.
ज्यामुळे लक्षणीय प्रदूषण होऊ शकते. पूर्वी बंकर इंधनात 3.5% पर्यंत सल्फर असू शकत असे. जे जहाजांमधून होणाऱ्या वायू प्रदूषणात लक्षणीय योगदान देत असे.
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने IMO 2020 सल्फर कॅप म्हणून ओळखले जाणारे कठोर नियम लागू केले.
या नियमांमुळे जहाजांना सल्फर सामग्री लक्षणीयरीत्या कमी असलेले इंधन तेल वापरावे लागते, ज्यामुळे सल्फर सामग्री 0.5% पर्यंत मर्यादित राहते.
Bubble Wrap History
