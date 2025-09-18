Hydrogen Bomb : ‘हायड्रोजन बॉम्ब’ म्हणजे नेमकं काय अन् हा किती विनाशकारी आहे?

थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब -

हायड्रोजन बॉम्ब, ज्याला थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब असेही म्हणतात, हे एक अतिशय शक्तिशाली अणु शस्त्र आहे.

लाखो लोकांचा बळी घेऊ शकतो -

हे अणुबॉम्बपेक्षाही अधिक विनाशकारी आहे. त्याचा स्फोट लाखो लोकांचा बळी घेऊ शकतो. फक्त काही देशांकडेच हा बॉम्ब आहे.

प्रगत अणुशस्त्र -

हायड्रोजन बॉम्ब हे एक प्रगत अणुशस्त्र आहे जे हायड्रोजनच्या आइसोटोप्स ड्युटेरियम आणि ट्रिटियमच्या फ्यूजनद्वारे ऊर्जा निर्माण करते.

प्रचंड ऊर्जा वित्सर्जन –

या बॉम्बमध्ये प्रथम एक लहान अणुस्फोट होतो. त्यानंतर अतिशय प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा वित्सर्जित प्रक्रिया सुरू होते.

बॉम्बची शक्ती -

हायड्रोजन बॉम्बची शक्ती टन किंवा मेगाटन टीएनटी (स्फोटक) मध्ये मोजली जाते.

स्फोटाचे प्रमाण किती? -

१-मेगाटन हायड्रोजन बॉम्ब १ दशलक्ष टन टीएनटीच्या बरोबरीचा स्फोट निर्माण करतो.

अणुबॉम्बपेक्षा शक्तिशाली -

 हायड्रोजन बॉम्ब हिरोशिमावर टाकलेल्या अणुबॉम्बपेक्षा शेकडो पट जास्त शक्तिशाली आहे.

जागतिक शांततेसाठी धोका -

हायड्रोजन बॉम्बची ताकदच त्याला जागतिक शांततेसाठी एक मोठा धोका बनवते.

दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिणाम -

जर हायड्रोजन बॉम्बचा कुणी वापर केलाच तर त्याचे दीर्घकालीन पर्यावरणीय आणि आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतात.

