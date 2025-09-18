मीनाताई ठाकरे अन् बाळासाहेब ठाकरे यांचे कधीही न पाहिलेले फोटो..

जन्म आणि वैवाहिक जीवन

मीनाताई ठाकरे यांचा जन्म ६ जानेवारी १९३२ रोजी मुंबईत झाला आणि त्यांचा विवाह १३ जून १९४८ रोजी बाळासाहेब ठाकरेंशी झाला.

बाळासाहेबांचा जन्म

बाळासाहेब ठाकरे (बाळ केशव ठाकरे) यांचा जन्म २३ जानेवारी १९२६ रोजी मुंबईत झाला, जे कुटुंबातील प्रमुख नेते होते.

करिअर सुरुवात

बाळासाहेबांनी १९५० च्या दशकात कार्टुनिस्ट म्हणून कारकीर्द सुरू केली आणि १९६० च्या दशकात 'मार्मिक' वृत्तपत्राद्वारे मराठी माणसांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला.

शिवसेना स्थापना

१९ जून १९६६ रोजी बाळासाहेबांनी मराठी अस्मितेच्या आधारावर शिवसेना पक्षाची स्थापना केली, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणात क्रांती आली.

मीनाताईंचे योगदान

मीनाताईंनी सक्रिय राजकारण टाळले तरी शिवसेनेच्या स्थापनेत पडद्यामागून मदत केली आणि १९८५ मध्ये महिलांसाठी 'महिला आघाडी'ची उभारणी केली.

निधन

मीनाताईंचे ६ सप्टेंबर १९९५ रोजी हृदयविकाराने करजत येथे निधन झाले, तर बाळासाहेबांचे १७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी मुंबईत हृदयविकाराने निधन झाले, ज्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र शोकाकुल झाला

