नवीन बुट आणि बाटल्यांमध्ये असणाऱ्या लहान पाकिटात काय असतं?

Mansi Khambe

लहान पाकीट

नवीन शूज, बॅग, मोबाईल फोन किंवा इतर कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करतो, तेव्हा बॉक्समध्ये एक लहान पाकीट दिसते. त्यावर 'Do Not Eat' लिहिलेले असते.

Silica gel

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ESakal

ओलावा शोषून घेणे

लोक अनेकदा हे पाकीट निरुपयोगी समजून फेकून देतात. पण हे लहान पाकीट वस्तूला ओलाव्यापासून वाचवण्यासाठी असते. त्यातील लहान कण सभोवतालचा ओलावा शोषून घेण्याचे काम करतात.

Silica gel

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ESakal

पाकिटात काय असते?

या लहान पाकिटात सिलिका जेलचे कण असतात, जे छोटे आणि कडक स्वरूपात असतात. त्याचा विशेष गुणधर्म म्हणजे ते सभोवतालच्या हवेतील ओलावा अडकवून ठेवू शकते.

Silica gel

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ESakal

सिलिका जेल

इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसाठी ओलावा हानिकारक असू शकतो, त्यामुळे सिलिका जेल पॅकेजमधील ओलावा कमी ठेवण्यास मदत करते. तसेच सभोवतालची आर्द्रता शोषून घेऊन धोका कमी करण्यास मदत करते.

Silica gel

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ESakal

आर्द्रता

साखर आणि मीठ यांना आर्द्रतेपासून वाचवण्यासाठी हे उपयुक्त ठरू शकते. ज्या ठिकाणी आर्द्रता कमी असते, तिथे सिलिका जेलचा वापर केला जाऊ शकतो.

Silica gel

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ESakal

"खाऊ नका"

या लहान पाकिटावर "खाऊ नका" असे लेबल आहे कारण, ते ओलावा शोषून घेण्यासाठी बनवलेले आहे, खाण्यासाठी नाही.

Silica gel

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ESakal

दुर्गंध

सिलिका जेल हा दुर्गंध नाहीसा करणारा उपाय नाही. जर शूज किंवा बॅगला वास येत असेल, तर त्यांना स्वच्छ करणे आणि पूर्णपणे कोरडे करणे देखील महत्त्वाचे आहे.

Silica gel

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ESakal

ओला फोन दुरुस्त होणार का?

सिलिका जेल आर्द्रता शोषून घेऊ शकते, परंतु याचा अर्थ असा नाही की ते पाण्यामुळे खराब झालेला प्रत्येक फोन दुरुस्त करेल.

Silica gel

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ESakal

लक्षात ठेवा

आता, पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्हाला नवीन शूज, बॅग किंवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या बॉक्समध्ये हे लहान पाकीट सापडेल, तेव्हा ते निरुपयोगी आहे असे समजून लगेच फेकून देण्याची गरज नाही.

Silica gel

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ESakal

ओलाव्यापासून संरक्षण

हे लहान पाकीट केवळ पॅकेजिंगची वस्तू नाही, तर तुमच्या वस्तूंचे ओलाव्यापासून संरक्षण करण्याचा एक सोयीस्कर मार्ग आहे. फक्त ते खाणे टाळा आणि वापरताना पॅकेजिंगची स्थिती आणि सूचना लक्षात ठेवा.

Silica gel

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ESakal

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ESakal

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