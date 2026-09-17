घोड्याच्या शेपटीच्या केसांपासून बनते गादी! ऐकून विश्वास बसणार नाही

Mansi Khambe

महागडी गादी

जगातील सर्वात महागड्या गाद्यांपैकी एक गादी सोने, चांदी किंवा एखादे अत्यंत महागडे कापडापासून नाही, तर घोड्याच्या शेपटीच्या केसांपासून बनलेली आहे.

Horse Tail Hair Mattress

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ESakal

घोड्याच्या शेपटीचे केस

घोड्याच्या शेपटीच्या केसांपासून बनलेल्या गादीची किंमत इतकी जास्त आहे की, त्या पैशांमध्ये भारतातील अनेक लोक घर आणि जमीन खरेदी करू शकतील. या अनोख्या गादीची किंमत सुमारे ७३ दशलक्ष रुपये असल्याचे म्हटले जाते.

Horse Tail Hair Mattress

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ESakal

नैसर्गिक सामग्री

ही गादी सिंथेटिक फोम किंवा सामान्य रबरपासून बनली नसून, त्यात घोड्याच्या शेपटीच्या केसांसोबतच कापूस, लोकर आणि जवस यांसारख्या नैसर्गिक सामग्रीचा वापर केला जातो.

Horse Tail Hair Mattress

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ESakal

स्वीडिश कंपनी

ही अनोखी गादी स्वीडिश कंपनी हॅस्टेन्सद्वारे (Hästens) तयार केली जाते. ही कंपनी तिच्या आलिशान आणि हाताने बनवलेल्या पलंग आणि गाद्यांसाठी जगभरात ओळखली जाते.

Horse Tail Hair Mattress

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ESakal

हवेसाठी जागा

घोड्याच्या शेपटीचे केस अशा प्रकारे वापरले जातात की ते गादीमध्ये हवेसाठी जागा तयार करतात. यामुळेच या गाद्या सामान्य फोमच्या गाद्यांपेक्षा वेगळ्या मानल्या जातात.

Horse Tail Hair Mattress

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ESakal

मजबुती

गादीमध्ये मजबुती आणि आरामासाठी कापूस वापरला जातो, तर लोकर ऊब आणि आरामासाठी मदत करते. गादीचा पोत सुधारण्यासाठी जवस (flax) सारख्या नैसर्गिक सामग्रीचाही वापर केला जातो.

Horse Tail Hair Mattress

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ESakal

गुणवत्ता

कंपनीचा दावा आहे की या विशेष गाद्यांची गुणवत्ता इतकी उच्च आहे की त्यावर २५ वर्षांची वॉरंटीसुद्धा दिली जाते. तथापि, त्यांच्या जास्त किंमतीमुळे, या गाद्या सामान्य लोकांच्या आवाक्याबाहेर आहेत.

Horse Tail Hair Mattress

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ESakal

सेलिब्रिटी

हॅस्टन्सच्या गाद्या हॉलिवूड स्टार टॉम क्रूझ आणि पॉप गायिका बियॉन्से यांसारखे प्रसिद्ध सेलिब्रिटींकडूनही वापरल्या जातात. तसेच अनेक श्रीमंत आणि प्रभावशाली व्यक्तीदेखील त्यांचा आनंद घेतात.

Horse Tail Hair Mattress

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ESakal

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Railway Track Lights

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ESakal

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