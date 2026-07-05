सामान्य टायर एअरलेस टायरमध्ये बदलता येतो का? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात

Mansi Khambe

टायर पंक्चर

रस्त्यावर गाडी चालवताना सर्वात मोठी भीती म्हणजे टायर पंक्चर होण्याची. कल्पना करा, जर तुमच्या गाडीचा टायर कधीच पंक्चर झाला नाही.

Airless tyre

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हवा

तुम्हाला त्यात हवा भरण्याच्या त्रासातून सुटका मिळाली, तर किती छान होईल. ऑटोमोबाईल जगतातील ही किमया हवाविरहित टायर्समुळे शक्य झाली आहे.

Airless tyre

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ESakal

नॉन-न्यूमॅटिक टायर्स

तांत्रिक भाषेत, त्यांना नॉन-न्यूमॅटिक टायर्स असेही म्हणतात. त्यांची रचना इतकी प्रगत आहे की, हवा न भरताही ते वाहनाचे वजन पेलू शकतात.

Airless tyre

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ESakal

गोलाकार

पारंपारिक टायर्सना त्यांचा गोलाकार आकार टिकवून ठेवण्यासाठी आणि वाहनाचे वजन पेलण्यासाठी अंतर्गत हवेच्या दाबाची आवश्यकता असते. याउलट हवाविरहित टायर्समध्ये हवा भरण्यासाठी आतील ट्यूब किंवा एअर चेंबर नसते.

Airless tyre

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ESakal

जाळे

या टायरच्या मुख्य भागामध्ये म्हणजेच चाक, रिम आणि बाहेरील रबर मजबूत आणि अत्यंत लवचिक रबर किंवा रेझिनपासून बनवलेल्या आऱ्यांचे मधमाशीच्या पोळ्यासारखे जाळे असते.

Airless tyre

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ESakal

गरज

ही जाळीदार रचना वाहनाचे संपूर्ण वजन पेलते, ज्यामुळे हवेची गरज भासत नाही. जेव्हा एखादा खिळा किंवा टोकदार वस्तू सामान्य टायरच्या आतल्या बाजूला घुसते, तेव्हा त्यातील हवा बाहेर पडते.

Airless tyre

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ESakal

वस्तू

ज्यामुळे टायरला छिद्र पडते. मात्र, हवाविरहित टायरच्या बाबतीत असे होत नाही. कारण त्यात हवा नसल्यामुळे, कोणतीही घुसणारी वस्तू रिकाम्या जागेतून आरपार जाते.

Airless tyre

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ESakal

परिणाम

जेव्हा वाहन खड्ड्यावरून किंवा असमान रस्त्यावरून जाते, तेव्हा लवचिक स्पोक्स धक्का शोषून घेण्यासाठी वाकतात आणि लगेच मूळ आकारात परत येतात. याचा टायरच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत नाही.

Airless tyre

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ESakal

हवाविरहित

बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडतो की, ते आपल्या वाहनाच्या सामान्य टायर्सना यांत्रिकरित्या हवाविरहित टायर्समध्ये रूपांतरित करू शकतात का? याचे साधे उत्तर 'नाही' असे आहे.

Airless tyre

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ESakal

फरक

सामान्य टायर्स आणि हवाविरहित टायर्स यांच्यात एक मूलभूत फरक आहे. त्यामुळे, सामान्य टायर्सना एअरलेस टायर्समध्ये रूपांतरित करता येत नाही.

Airless tyre

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ESakal

अपग्रेड

तुम्ही तुमचे स्टँडर्ड ट्यूबलेस टायर्स अपग्रेड करून त्यांना अधिक पंक्चर-प्रतिरोधक बनवू शकता आणि यासाठी बाजारात काही पर्याय उपलब्ध आहेत.

Airless tyre

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ESakal

अँटी-पंक्चर लिक्विड जेल

तुमच्या नेहमीच्या टायरला पंक्चर होण्यापासून वाचवण्यासाठी, तुम्ही अँटी-पंक्चर लिक्विड जेल वापरून ते टायरमध्ये ओतू शकता. जेव्हा एखादा खिळा टायरमध्ये घुसतो.

Airless tyre

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ESakal

भिंत

तेव्हा हे जेल लगेच घट्ट होऊन छिद्र बंद करते आणि हवा आत जाण्यापासून रोखते. दुसरा पर्याय रन-फ्लॅट टायर्सचा आहे. या टायर्सची बाजूची भिंत खूप मजबूत असते.

Airless tyre

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ESakal

वर्कशॉप

टायरमधील सर्व हवा निघून गेली तरी, तो पंक्चर होत नाही आणि ताशी ५०-८० किलोमीटर वेगाने वाहन सुरक्षितपणे वर्कशॉपपर्यंत नेता येते.

Airless tyre

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ESakal

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Buried Treasure

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