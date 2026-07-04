प्राचीन काळी खजिना जमिनीखाली का पुरून ठेवायचे? याची सुरुवात कशी आणि कधी झाली? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
दफन केलेल्या खजिन्याच्या कथांनी शतकानुशतके लोकांना मोहित केले आहे. प्राचीन साम्राज्यांपासून ते समुद्री चाच्यांच्या कथांपर्यंत, दफन केलेले सोने हे रहस्य आणि साहसाचे प्रतीक बनले आहे.
Buried Treasure
ESakal
ही प्रथा केवळ अंधश्रद्धेवर आधारित नव्हती. प्राचीन काळी, आपली संपत्ती जमिनीखाली दफन करणे हा मौल्यवान वस्तूंचे संरक्षण करण्याचा सर्वात सुरक्षित मार्ग होता.
Buried Treasure
ESakal
याचे कारण असे की, त्यावेळी बँका, लॉकर किंवा आधुनिक सुरक्षा प्रणाली नव्हत्या. युद्धे, आक्रमणे आणि आकस्मिक मृत्यूंमुळे अनेकदा हे लपवलेले खजिने पिढ्यानपिढ्या अज्ञातच राहत असत.
Buried Treasure
ESakal
प्राचीन संस्कृतींमध्ये बँकिंग संस्था किंवा सुरक्षित सरकारी तिजोऱ्या नव्हत्या, जिथे लोक आपली संपत्ती साठवू शकतील.
Buried Treasure
ESakal
राजे, व्यापारी आणि श्रीमंत कुटुंबे अनेकदा आपली सोन्याची नाणी, दागिने आणि मौल्यवान धातू मातीच्या किंवा लाकडी पेट्यांमध्ये पुरत असत.
Buried Treasure
ESakal
बागा, शेते, भूमिगत खोल्या आणि अगदी विहिरींसारखी लपलेली ठिकाणे सहसा निवडली जात असत, कारण तिथे चोरांची येण्याची शक्यता कमी असे.
Buried Treasure
ESakal
प्राचीन साम्राज्यांना अनेकदा प्रतिस्पर्धी राजवटी आणि आक्रमक सैन्यांकडून हल्ल्यांचा सामना करावा लागत असे. जेव्हा कधी युद्धाचे संकट ओढवत असे.
Buried Treasure
ESakal
तेव्हा कुटुंबे आपल्या मौल्यवान वस्तू त्वरीत जमिनीखाली गाडून ठेवत, जेणेकरून संघर्ष संपल्यानंतर त्या परत मिळवता येतील. दुर्दैवाने, परत येण्यापूर्वीच अनेक लोक युद्धात मारले गेले किंवा विस्थापित झाले.
Buried Treasure
ESakal
ज्यामुळे तो खजिना शतकानुशतके जमिनीखालीच गाडला गेला. घरात मोठ्या प्रमाणात सोने किंवा चांदी साठवणे हे लक्षणीयरीत्या अधिक धोकादायक होते.
Buried Treasure
ESakal
व्यापारी, सावकार आणि शासकांकडे अनेकदा प्रचंड संपत्ती असे. संघटित पोलीस यंत्रणा आणि आधुनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध नसल्यामुळे, मौल्यवान वस्तू घरात साठवण्यापेक्षा त्या जमिनीत पुरणे अधिक चांगले संरक्षण देत असे.
Buried Treasure
ESakal
बऱ्याच प्रकरणांमध्ये खजिना पुरणारी व्यक्ती त्याचे ठिकाण उघड करण्यापूर्वीच युद्ध, आजार किंवा नैसर्गिक कारणांमुळे अचानक मरण पावली. यामुळेच असंख्य लपवलेले खजिने जमिनीखाली विस्मृतीत राहिले.
Buried Treasure
ESakal
असा विश्वास आहे की, आज पुरातत्वशास्त्रज्ञांना सापडलेले अनेक खजिने जाणूनबुजून टाकून दिलेले नसून, अशाच प्रकारच्या परिस्थितीत हरवले होते.
Buried Treasure
ESakal
मौल्यवान वस्तू पुरण्याची प्रथा जगातील काही प्राचीन संस्कृतींमध्ये आढळते. प्राचीन इजिप्शियन, मेसोपोटेमियन आणि सिंधू संस्कृतीचा मृत्यूनंतरच्या जीवनावर विश्वास होता.
Buried Treasure
ESakal
मृत्यूनंतर या वस्तू आपल्यासोबत राहतील या विश्वासाने, ते राजे आणि श्रीमंत लोकांना सोने, दागिने आणि मौल्यवान वस्तूंसह कबरींमध्ये पुरत असत.
Buried Treasure
ESakal
इसवी सन पूर्व सहाव्या शतकाच्या सुमारास सुरू झालेल्या धातूच्या नाण्यांच्या व्यापक वापरामुळे संपत्ती पुरण्याची प्रथा सुरू झाली. प्राचीन ग्रीस, रोमन साम्राज्य आणि भारतात लोक नाणी जमिनीखाली लपवण्यापूर्वी मातीच्या भांड्यांमध्ये साठवून ठेवू लागले.
Buried Treasure
ESakal
Floor Mopping History
ESakal