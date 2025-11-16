जिलेबीला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात?

Anushka Tapshalkar

जिलेबी

तुपात तळलेली, गरमागरम आणि रसाळ जिलेबी सर्वच भारतीयांना फार प्रिय आहे. भारतातील सर्वात लोकप्रिय मिठाईंपैकी ही एक आहे.

जिलेबीचा इतिहास

उत्सव किंवा विशेष प्रसंग असो, जिलेबीची उपस्थिती नक्कीच असते. भारतातील लोकप्रिय गोड पदार्थ, परंतु तिचे मूळ नाव 'Zulabiya / Zalabiya' असून उगम मध्यपूर्वेत झाला आहे.

जिलेबी कशी बनते?

फर्मेंटेड पीठ गोलाकार चकलीसारखे वळून गरम तेलात तळली जातात. कुरकुरीत झाल्यावर ती गरम साखरेच्या पाकात भिजवली जाते, ज्यामुळे तिला चमक आणि गोडी मिळते.

जिलेबीची चव

बाहेरून कुरकुरीत, आतून रसाळ. तोंडात टाकताच साखरेचा रस पसरतो. रबडी, दही किंवा आइस्क्रीमसोबत खाल्ल्यास जिलेबी अजूनच चविष्ट लागते.

जिलेबीचा उगम आणि लोकप्रियता

जिलेबीचा उगम मध्यपूर्वेत झाला. आज भारताबरोबर पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि काही आफ्रिकी देशांतही ती तितकीच प्रिय आहे.

वर्ल्ड जिलेबी डे

दर वर्षी ३० जुलैला World Jalebi Day साजरा केला जातो.

जिलेबीसाठी प्रसिद्ध शहरं

जबलपूरची खवा जिलेबी, मथुरेची आलू जिलेबी आणि भरतपूरची जिलेबी भारतात प्रसिद्ध आहेत.

जिलेबीला इंग्रजीत काय म्हणतात?

जिलेबीला इंग्रजीत स्वीट प्रेट्झेल(Sweet Pretzel), कॉइल्ड फनेल केक(Coiled Funnel Cake) किंवा इंडियन सिरप-कोटेड डेसर्ट(Indian Syrup-Coated Dessert) असे म्हणतात.

