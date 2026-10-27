हास्ययोग म्हणजे नेमके काय?

Aarti Badade
दिवसभराच्या धावपळीत मन प्रसन्न ठेवण्यासाठी कुटुंबासोबत हास्ययोग करू शकता. नियमित हास्ययोगामुळे तणाव कमी होण्यास आणि मनःस्थिती सुधारण्यास मदत मिळू शकते.
Laughter Yoga
Sakal
हास्ययोगामध्ये श्वासाचे व्यायाम आणि विविध पद्धतीने हसण्याचा सराव केला जातो. यामध्ये ‘हा हा’, ‘हो हो’ असे आवाज करत हसण्याचा समावेश असतो.
Laughter Yoga
Sakal
मंद हास्य म्हणजे चेहऱ्यावर हलकेसे स्मित आणणे. यामुळे चेहऱ्यावरील स्नायू सक्रिय होतात आणि समोरच्या व्यक्तीशी संवाद साधताना प्रसन्नता जाणवते.
Laughter Yoga
Sakal
मोठ्याने आणि मनमोकळेपणाने हसल्यामुळे मनावरील ताण हलका होण्यास मदत होऊ शकते. कुटुंबातील सदस्यांसोबत हा सराव केल्यास आनंदाचे क्षणही वाढतात.
Laughter Yoga
Sakal
या प्रकारात शरीर सैल ठेवून मनमोकळेपणाने हसण्याचा सराव केला जातो. यामुळे मन प्रसन्न होण्यास आणि काही काळ दैनंदिन चिंतांपासून दूर राहण्यास मदत मिळू शकते.
Laughter Yoga
Sakal
रावणहास्याच्या प्रकारात हात पसरवून मोठ्याने हसण्याचा सराव केला जातो, तर आकडी हास्यामध्ये बोटांच्या विविध पद्धतीने टाळ्या देत हसले जाते. हे प्रकार करताना शरीरावर ताण येणार नाही याची काळजी घ्या.
Laughter Yoga
Sakal
दररोज काही मिनिटे हास्ययोगासाठी वेळ काढल्यास कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण घालवता येतात. हा सराव आपल्या क्षमतेनुसार करा; हास्ययोग हा आरोग्यदायी जीवनशैलीचा भाग आहे, उपचारांचा पर्याय नाही.
Laughter Yoga
Sakal
World Smile Day
Sakal