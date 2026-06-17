तुरुंगातील कैद्यांची दैनंदिन दिनचर्या कशी असते? वाचा संपूर्ण वेळापत्रक...

Mansi Khambe

तुरुंग

तुरुंगाचे नाव ऐकताच लोकांना अनेकदा भीती वाटते आणि त्यांच्या मनात अनेक प्रकारचे प्रश्न येऊ लागतात. या प्रश्नांपैकी, सर्वात मोठा प्रश्न अनेकदा हा असतो की तुरुंगातील कैद्यांचे जीवन कसे असेल.

prisoners daily routine

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ESakal

जीवन

चित्रपट आणि टीव्ही मालिकांमध्ये दाखवलेल्या तुरुंगाच्या चित्रापेक्षा वास्तविक जीवन खूप वेगळे असते. तुरुंगातील प्रत्येक काम नियमांनुसार केले जाते.

prisoners daily routine

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ESakal

शिस्तबद्ध

सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत, कैद्यांची दैनंदिन दिनचर्या पूर्णपणे शिस्तबद्ध असते आणि तुरुंग प्रशासन प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवून असते.

prisoners daily routine

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ESakal

नित्यक्रम

बहुतेक भारतीय तुरुंगांमध्ये, कैद्यांना एका विशिष्ट नित्यक्रमाचे पालन करणे बंधनकारक असते. तुरुंगाचा उद्देश केवळ शिक्षा देणे हा नसून कैद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे. त्यांचे पुनर्वसन करणे हा देखील आहे.

prisoners daily routine

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ESakal

हजेरी

कैद्याचा दिवस साधारणपणे सकाळी ४ ते ६ च्या दरम्यान सुरू होतो. जागे झाल्यावर सर्वजण उपस्थित आहेत याची खात्री करण्यासाठी हजेरी घेतली जाते.

prisoners daily routine

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ESakal

परिसर स्वच्छ

त्यानंतर त्यांना त्यांच्या बराकी आणि आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ करण्यासाठी वेळ दिला जातो. अनेक तुरुंगांमध्ये कैद्यांना त्यांच्या स्वतःच्या बराकी आणि आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ करणे बंधनकारक असते.

prisoners daily routine

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ESakal

नाश्ता

त्यानंतर त्यांना पहाटे ५ च्या सुमारास चहा दिला जातो. त्यानंतर नाश्ता दिला जातो. नाश्ता साधा आणि पौष्टिक असतो. न्याहारीनंतर, बहुतेक कैद्यांना त्यांच्या नेमून दिलेल्या कामांवर पाठवले जाते.

prisoners daily routine

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ESakal

उत्पादक कामे

तुरुंगांमध्ये विविध प्रकारच्या कार्यशैली राबवल्या जातात. ज्यात कैदी सुतारकाम, शिवणकाम, बागकाम, हस्तकला आणि इतर उत्पादक कामांमध्ये सहभागी होतात.

prisoners daily routine

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ESakal

कैद्यांना मजुरी

अनेक तुरुंगांमध्ये, कैद्यांनी तयार केलेल्या वस्तू बाजारात विकल्याही जातात. त्या बदल्यात, कैद्यांना मजुरी दिली जाते, जी ते त्यांच्या कुटुंबांना पाठवू शकतात किंवा तुरुंगातील गरजेच्या वस्तूंवर खर्च करू शकतात.

prisoners daily routine

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ESakal

उद्देश

जे कैदी आपले शिक्षण पुढे चालू ठेवत आहेत. त्यांच्यासाठी तुरुंगांमध्येच शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या सुविधाही पुरवल्या जातात. भविष्यात त्यांना चांगल्या आयुष्यासाठी तयार करणे, हा यामागील उद्देश आहे.

prisoners daily routine

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ESakal

दुपारचे जेवण

कारागृहांमध्ये दुपारचे जेवण साधारणपणे सकाळी ११:३० ते दुपारी १२:०० च्या दरम्यान दिले जाते. त्यानंतर, कैद्यांना कामावर परतण्यापूर्वी थोडा वेळ विश्रांती मिळते.

prisoners daily routine

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ESakal

जेवणाचे मेनू

वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कारागृहातील जेवणाचे मेनू वेगवेगळे असले तरी दुपारच्या जेवणात सामान्यतः डाळ, भाज्या, पोळी आणि भात यांसारख्या पदार्थांचा समावेश असतो.

prisoners daily routine

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ESakal

अन्न पौष्टिक

अन्न पौष्टिक असावे यासाठी कारागृह प्रशासन प्रयत्नशील असते. दिवसभराच्या कामानंतर, कैद्यांना संध्याकाळी थोडा वेळ फिरायला, व्यायाम करायला किंवा खेळ खेळायला परवानगी दिली जाते.

prisoners daily routine

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ESakal

मानसिक आरोग्य

हा वेळ त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी आवश्यक मानला जातो. अनेक कैदी हा वेळ एकमेकांशी गप्पा मारण्यात घालवतात. तर काही जण पुस्तके वाचतात किंवा धार्मिक कार्यात भाग घेतात.

prisoners daily routine

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ESakal

रात्रीचे जेवण

काही कैद्यांना या काळात त्यांच्या कुटुंबाशी बोलण्याची किंवा त्यांना भेटण्याची परवानगी देखील दिली जाते. यानंतर, संध्याकाळी पुन्हा हजेरी घेतली जाते आणि रात्रीचे जेवण दिले जाते.

prisoners daily routine

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ESakal

जेवणाची वेळ

बऱ्याच ठिकाणी रात्रीच्या जेवणाची वेळ संध्याकाळी ६:०० च्या सुमारास असते. रात्रीचे जेवण देखील एक प्रमाणित आहार असतो. जेवण झाल्यावर कैद्यांना त्यांच्या बराकीत पाठवले जाते.

prisoners daily routine

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ESakal

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Indian Army first uniform

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ESakal

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