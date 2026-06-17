भारतीय लष्कराचा पहिला गणवेश कोणी तयार केला? त्यात नंतर किती बदल झाले? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
गेल्या १८० वर्षांमध्ये भारतीय लष्कराच्या गणवेशात प्रचंड बदल झाले आहेत. १९व्या शतकातील ब्रिटिशकालीन खाकी गणवेशापासून ते आज वापरल्या जाणाऱ्या आधुनिक कॅमोफ्लाज गणवेशापर्यंत....
Indian Army first uniform
ESakal
बदलत्या रणांगणाच्या गरजा, तंत्रज्ञान आणि राष्ट्रीय अस्मिता पूर्ण करण्यासाठी लष्करी गणवेशात सातत्याने बदल होत गेले आहेत.
Indian Army first uniform
ESakal
अलीकडेच भारतीय लष्कराने 'लष्करी गणवेश २०२६' नियमावलीअंतर्गत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. सर हॅरी लम्सडेन यांना पहिला खाकी लष्करी गणवेश सुरू करण्याचे श्रेय दिले जाते.
Indian Army first uniform
ESakal
ते १८४६ मध्ये सध्याच्या पाकिस्तान सीमेजवळ 'कॉर्प्स ऑफ गाईड्स'मध्ये तैनात असलेले एक ब्रिटिश अधिकारी होते.
Indian Army first uniform
ESakal
त्या काळात, ब्रिटिश सैनिक पारंपरिकरित्या चमकदार लाल रंगाचा गणवेश घालत असत. हॅरी यांच्या लक्षात आले की या गणवेशांमुळे खडबडीत प्रदेशात सैनिक सहज दिसू लागतात.
Indian Army first uniform
ESakal
छलावरण सुधारण्यासाठी त्यांनी लाल गणवेशाऐवजी मातीच्या रंगाच्या खाकी गणवेशाचा वापर सुरू केला. हा नवीन प्रयोग अत्यंत प्रभावी ठरला. अखेरीस संपूर्ण ब्रिटिश भारतीय सैन्यात तो स्वीकारण्यात आला.
Indian Army first uniform
ESakal
१९४७ मध्ये स्वातंत्र्यानंतर, भारताने पाकिस्तानपेक्षा वेगळी लष्करी ओळख प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तान खाकी गणवेश वापरत असे.
Indian Army first uniform
ESakal
भारतीय लष्कराने ऑलिव्ह ग्रीन रंग आपला मुख्य लढाऊ गणवेश म्हणून स्वीकारला. हा नवीन गणवेश भारतीय सशस्त्र दलांच्या सर्वात ओळखण्यायोग्य चिन्हांपैकी एक बनला.
Indian Army first uniform
ESakal
१९८० च्या दशकात सैन्याने लढाऊ गणवेशांवर ब्रशस्ट्रोक-शैलीतील एक विस्कळीत छलावरण नमुना सादर केला. या नवीन डिझाइनचा उद्देश सैनिकांना जंगल, पर्वत आणि दुर्गम प्रदेशात मिसळून जाण्यास मदत करणे हा होता.
Indian Army first uniform
ESakal
२००५ मध्ये, लष्कराने बीएसएफ आणि सीआरपीएफ सारख्या इतर भारतीय निमलष्करी दलांपासून स्वतःला स्पष्टपणे वेगळे ओळखण्यासाठी आपल्या गणवेशाची पुनर्रचना केली.
Indian Army first uniform
ESakal
या नवीन रचनेमुळे लष्कराची विशिष्ट दृश्य ओळख अधिक मजबूत झाली आणि त्याची कार्यक्षम परिणामकारकता सुधारली.
Indian Army first uniform
ESakal
२०२२ मध्ये लष्करी कागदी डिजिटल लढाऊ गणवेशाच्या अनावरणासह एका मोठ्या आधुनिकीकरण उपक्रमाला सुरुवात झाली.
Indian Army first uniform
ESakal
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजीने डिझाइन केलेला हा गणवेश, प्रगत डिजिटल कॅमोफ्लाज नमुन्यांचा वापर करतो आणि वाळवंट, पर्वत व जंगले यांसारख्या विविध वातावरणांमध्ये सहजपणे मिसळून जातो.
Indian Army first uniform
ESakal
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ESakal