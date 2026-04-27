एनएसजी कमांडोंना मद्याचा किती कोटा मिळतो? त्यांना दारूची बाटली किती रुपयांना मिळते? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar

एनएसजी कमांडो

राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी आपला जीव धोक्यात घालणाऱ्या एनएसजी कमांडोंना कोणत्याही परिचयाची गरज नाही.

ब्लॅक कॅट्स

'ब्लॅक कॅट्स' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या शूर सैनिकांना त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेच्या बदल्यात सरकारकडून विविध प्रकारचे लाभ मिळतात. त्यापैकी एक प्रमुख लाभ म्हणजे कॅन्टीन स्टोअर्स डिपार्टमेंट.

दारूचा कोटा

त्यांना दैनंदिन गरजेच्या वस्तू तसेच सवलतीच्या दरात दारूचा कोटा मिळतो. तुम्हाला त्यांचा दारूचा कोटा आणि तो बाजारभावापेक्षा किती स्वस्त असतो हे माहीत आहे का?

विशेषीकृत पथक

राष्ट्रीय सुरक्षा दल हे देशाचे एक अत्यंत विशेषीकृत पथक आहे. यातील जवानांची थेट भरती केली जात नाही, तर भारतीय लष्कर आणि विविध राज्यांच्या पोलीस दलांमधून प्रतिनियुक्तीवर त्यांची निवड केली जाते.

कठोर प्रशिक्षण

हे कमांडो कठोर प्रशिक्षण घेतात. जोखमीच्या मोहिमांमध्ये सहभागी होतात, त्यामुळे त्यांना एक विशेष जोखीम आणि कष्ट भत्ता मिळतो, जो दरमहा अंदाजे २५,००० ते ४०,००० रुपयांपर्यंत असतो.

अल्कोहोलचा कोटा

त्यांचा पगार त्यांच्या पद आणि अनुभवानुसार ८०,००० ते ३ लाख रुपयांपर्यंत असू शकतो. एनएसजी कमांडोंना दिला जाणारा अल्कोहोलचा कोटा अत्यंत नियंत्रित असतो.

स्तर आणि रँक

अधिकृत आकडेवारी आणि अहवालानुसार, एका कार्यरत एनएसजी कमांडोला दरमहा १० बाटल्यांपर्यंत कोटा दिला जातो. हा कोटा स्तर आणि रँकनुसार बदलतो.

मासिक कोटा

सामान्यतः जेसीओंसाठी सहा बाटल्या आणि इतर जवानांसाठी चार बाटल्या असा मासिक कोटा निश्चित केला जातो, परंतु तो अनुक्रमे नऊ आणि आठ बाटल्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी होत आहे.

इंडियन मेड फॉरेन लिकर

या कोट्यामध्ये इंडियन मेड फॉरेन लिकरपासून ते विविध प्रीमियम ब्रँड्सपर्यंत सर्व प्रकारच्या मद्याचा समावेश असतो. एनएसजी कमांडोंना कॅन्टीनमध्ये दारू मिळण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे त्यावर मिळणारे मोठे अनुदान.

भरीव कर

सीएसडी कॅन्टीनमध्ये उपलब्ध असलेल्या वस्तूंवर सरकार भरीव कर सवलत देते. बाजाराच्या तुलनेत, एनएसजी कमांडोंना ४०% ते ५५% कमी दारू मिळते.

बचत

याचा सरळ अर्थ असा की, सामान्य बाजारात जी बाटली ₹१,००० ला मिळते, ती सीएसडीमध्ये सहजपणे ₹४५० ते ₹६०० मध्ये मिळते, ज्यामुळे मोठी बचत होते.

फरक

किमतींवर एक नजर टाकल्यास फरक स्पष्ट होतो. उदाहरणार्थ, ओल्ड मॉन्क किंवा कॉन्टेसासारखे रम ब्रँड्स कॅन्टीनमध्ये सुमारे ₹165-₹180 मध्ये मिळतात.

किंमत

त्याचप्रमाणे, ब्लेंडर्स प्राईडसारख्या लोकप्रिय व्हिस्कीच्या 750ml बाटलीची किंमत CSD मध्ये ₹420-₹480 च्या दरम्यान असते. बिअरप्रेमींसाठी, किंगफिशर स्ट्रॉंगसारखी बिअर फक्त ₹90 मध्ये उपलब्ध आहे.

चढ-उतार

वेळ आणि उपलब्धतेनुसार या किमतींमध्ये थोडाफार चढ-उतार होऊ शकतो, परंतु बाजारभावापेक्षा हा फरक नेहमीच लक्षणीय असतो.

लष्करी जवानांना कॅन्टीनमध्ये दारू किती स्वस्त मिळते? त्यांचा कोटा कसा ठरवला जातो? जाणून घ्या...

