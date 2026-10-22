'लो हीट सिमेंट' म्हणजे काय? सामान्य सिमेंटपेक्षा ते वेगळे का?

Mansi Khambe
आजकाल, बांधकामानंतर भिंती आणि छतांना तडे जाणे ही एक सामान्य समस्या आहे. या तड्यांमुळे भिंतींमध्ये ओलसरपणा आणि गळती यांसारख्या विविध समस्या निर्माण होतात.
Low Heat Cement
ESakal
कधीकधी, सभोवतालच्या हवामानासाठी योग्य सिमेंट न वापरल्यामुळे घरांना तडे जाऊ शकतात. घरांना तड्यांपासून वाचवण्यासाठी, बांधकामादरम्यान योग्य सिमेंट वापरल्यास कायमस्वरूपी दिलासा मिळू शकतो.
Low Heat Cement
ESakal
असेच एक प्रभावी बांधकाम साहित्य 'लो हीट सिमेंट' म्हणजेच कमी उष्णता निर्माण करणारे सिमेंट. कमी उष्णता निर्माण करणारे सिमेंट हा पोर्टलँड सिमेंटचा एक विशेष प्रकार आहे.
Low Heat Cement
ESakal
लो हीट सिमेंट हायड्रेशन प्रक्रियेदरम्यान कमी उष्णता निर्माण करण्यासाठी तयार केलेले असते. यामुळे पाण्यात मिसळल्यानंतर जास्त उष्णता बाहेर पडल्यामुळे होणाऱ्या थर्मल क्रॅकिंगचा धोका कमी होतो.
Low Heat Cement
ESakal
लो-हीट सिमेंट घट्ट होण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान कमी उष्णता सोडत असल्यामुळे, ते आतील आणि बाहेरील तापमानातील फरकामुळे काँक्रीटमध्ये पडणाऱ्या उष्णतेच्या भेगांना प्रतिबंध करते.
Low Heat Cement
ESakal
जरी या सिमेंटची सुरुवातीची मजबुती थोडी कमी असली तरी, त्याची अंतिम मजबुती खूप चांगली असते आणि ती कालांतराने स्थिर राहते. हे सिमेंट बांधकामातील भेगांचा धोका कमी करते.
Low Heat Cement
ESakal
लो हीट सिमेंट सहज उपलब्ध आहे, त्याची किंमत प्रति बॅग ₹320 पासून सुरू होते आणि विशेष ग्रेडची किंमत प्रति बॅग ₹1300 पर्यंत जाते.
Low Heat Cement
ESakal
सामान्य घरांमध्ये विटांचे बांधकाम, प्लास्टरिंग, सीलिंग कास्टिंग आणि खांबांच्या कास्टिंगसाठी हे सिमेंट वापरले जाते. ते प्लास्टर किंवा काँक्रीटमधील बारीक भेगांना प्रतिबंध करते आणि ओलसरपणाला रोखते.
Low Heat Cement
ESakal
Sloth
ESakal