भारताला एलपीजी कुठून मिळते? त्याचे उत्पादन कोण करते? जाणून घ्या नेमकी प्रक्रिया...

गॅसची कमतरता

अमेरिका-इराण युद्धादरम्यान स्वयंपाकाच्या गॅसची कमतरता चर्चेत आहे. मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्धामुळे पुरवठा खंडित झाला आहे.

गॅस सिलिंडर

यामुळे बेंगळुरू, चेन्नई आणि मुंबई येथील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योगांनी गॅस सिलिंडरच्या कमतरतेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

गॅसचा पुरवठा

केंद्र सरकारने असे म्हटले आहे की, युद्धामुळे देशातील स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा खंडित होणार नाही. भारतीय गॅस कंपन्यांना उत्पादन वाढवण्यास सांगितले आहे.

स्वयंपाकाचा गॅस

देशाला स्वयंपाकाचा गॅस दोन प्रकारे मिळतो. पहिला, भारतातील उत्पादनाद्वारे आणि दुसरा इतर देशांमधून आयात करून.

उत्पादन

भारत त्याच्या एलपीजीच्या सुमारे ६० टक्के उत्पादन इतर देशांमधून आयात करतो. आयात केलेल्या स्वयंपाकाच्या गॅसपैकी ९० टक्के गॅस होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतो.

आयात

भारत बहुतेक स्वयंपाकाचा गॅस आखाती देशांकडून खरेदी करतो, प्रामुख्याने सौदी अरेबिया, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती. एकूण स्वयंपाकाच्या गॅस आयातीपैकी हे देश ६० ते ७० टक्के आयात करतात.

गॅस

अमेरिका, अल्जेरिया आणि नायजेरिया येथूनही गॅस आयात केला जातो. म्हणूनच भारत गॅस आयातीसाठी मध्य पूर्वेकडील देशांवर इतका अवलंबून आहे.

एलपीजी

आयातीव्यतिरिक्त, भारत स्वतःचा गॅस देखील तयार करतो. एलपीजी (द्रवीकृत पेट्रोलियम गॅस) प्रामुख्याने कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरण कारखाने आणि नैसर्गिक वायू प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये तयार केला जातो.

गॅस उत्पादन

भारत त्याच्या एकूण गॅस गरजेपैकी अंदाजे ४०-४५% गॅस उत्पादन करतो. देशात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या एलपीजीचे उत्पादन करतात.

कंपनी

सार्वजनिक कंपन्यांमध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) आणि ऑइल इंडिया लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रीज

काही खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या देखील एलपीजीचे उत्पादन करतात. ज्यात रिलायन्स इंडस्ट्रीजची जामनगर रिफायनरी आणि न्यारा एनर्जीची वाडीनार (गुजरात) रिफायनरी यांचा समावेश आहे.

