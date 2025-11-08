एका ईव्हीएममध्ये जास्तीत जास्त किती मते टाकता येतात?

बिहार विधानसभा निवडणूक

६ आणि ११ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू आहे. १४ नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर होतील.

मतदान तंत्रज्ञान

मतदान तंत्रज्ञानाबाबतही चर्चा तीव्र होत आहेत. लोकांमध्ये एक प्रश्न उपस्थित होत आहे तो म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र प्रत्यक्षात किती मते नोंदवू शकते.

ईव्हीएमची रचना

प्रत्येक ईव्हीएमची रचना विशिष्ट क्षमतेने केली जाते जेणेकरून ते योग्यरित्या कार्य करेल आणि सिस्टम ओव्हरलोड रोखेल. मशीनमधील मेमरी आणि कंट्रोल युनिट त्रुटीशिवाय २००० पर्यंत मते साठवू शकते.

तांत्रिक धोके

ही मर्यादा ओलांडल्यास तांत्रिक धोके उद्भवू शकतात. म्हणूनच निवडणूक आयोग प्रत्येक ईव्हीएम किती मते नोंदवू शकतो यावर मर्यादा घालतो.

मतदान केंद्र

शिवाय, निवडणूक आयोगाने प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारांच्या संख्येवर मर्यादा देखील निश्चित केल्या आहेत. एकाच मतदान केंद्रावर १,५०० पेक्षा जास्त मतदारांना सामावून घेण्याची परवानगी नाही.

ईव्हीएम क्षमता

यामुळे सुरळीत मतदान आणि ईव्हीएम क्षमतेचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित होतो. जास्त मतदान असलेल्या मतदान केंद्रांसाठी आयोग अतिरिक्त ईव्हीएम राखीव ठेवतो.

मतपत्रिका युनिट

ईव्हीएममध्ये दोन मुख्य भाग असतात: मतपत्रिका युनिट आणि नियंत्रण युनिट. मतदार मतदान करताना मतपत्रिका युनिटशी संवाद साधतात.

नियंत्रण युनिट

मतदान अधिकाऱ्यांद्वारे व्यवस्थापित केलेले नियंत्रण युनिट सर्व रेकॉर्ड केलेली मते सुरक्षितपणे साठवते. एका मतपत्रिका युनिटमध्ये १६ उमेदवारांची नावे आणि निवडणूक चिन्हे प्रदर्शित करता येतात.

उमेदवारांची संख्या

जर एखाद्या मतदारसंघात उमेदवारांची संख्या १६ पेक्षा जास्त असेल तर अतिरिक्त मतपत्रिका युनिट जोडता येतात. एक नियंत्रण युनिट चार मतपत्रिका युनिट्स जोडू शकते.

मतांची संख्या

ईव्हीएमद्वारे नोंदवता येणाऱ्या एकूण मतांची संख्या अजूनही २००० पर्यंत मर्यादित आहे. ही मर्यादा निष्पक्षता आणि तांत्रिक कार्यक्षमता राखण्यास लक्षणीयरीत्या मदत करते.

ईव्हीएमची विश्वासार्हता

यामुळे निवडणूक आयोगाला मशीनमधील बिघाड किंवा डेटा जुळत नसल्याचा धोका कमी करण्यास मदत होते. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी, ईव्हीएमची विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक मॉक पोल आणि यादृच्छिक तपासणी केली जाते.

निवडणुकीची शाई कधी आणि कुणी बनवली?

येथे क्लिक करा