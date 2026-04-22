मोर्चा म्हणजे काय, शब्द कुठून आला? तुम्हाला माहितीय का

सकाळ डिजिटल टीम

मोर्चा म्हणजे काय

लोकशाही मार्गाने नाराजी व्यक्त कऱण्यासाठी काढलेल्या मिरवणुकीला मोर्चा म्हणतात.

मोर्चा कशासाठी

सध्या एखाद्या समस्येकडं लक्ष वेधण्यासाठी किंवा निषेध व्यक्त करण्यासाठी मोर्चा काढला जातो.

फारसी शब्द

मोर्चा हा शब्द मूळचा फारसी शब्द आहे. मध्ययुगीन कालखंडातून मोर्चा हा शब्द आला आहे.

मूर्चाल

फारसी शब्द असलेल्या मूर्चाल या शब्दावरून मोर्चा हा शब्द आलाय. तोफा लावण्याला मोर्चे बांधणी असंही म्हणतात.

युद्ध

युद्धावेळी तोफा या उंच ठिकाणी ठेवाव्या लागत. त्यासाठी तयार केल्या जाणाऱ्या उंचवट्याला दमदमा, लकडकोट किंवा मोर्चा म्हटलं जायचं.

मोर्चा

तोफांचे गोळे जसे शत्रूवर धडकतात तसंच मोर्चातही आंदोलक घोषणाबाजी करत धडक देतात.

बॅटल फ्रंट

फारसी शब्द मूर्चा याचा अर्थ पुढे जाणं, हल्ला करणं यासंदर्भात आहे. याला बॅटल फ्रंट असंही म्हटलं जातं.

उर्दू ते मराठी

मूळचा फारसी असलेला हा शब्द उर्दूत आणि त्यानंतर हिंदीत, मराठीत आला.

