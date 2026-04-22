मोर्चा म्हणजे काय, शब्द कुठून आला? तुम्हाला माहितीय का

सकाळ डिजिटल टीम
लोकशाही मार्गाने नाराजी व्यक्त कऱण्यासाठी काढलेल्या मिरवणुकीला मोर्चा म्हणतात.
Esakal
सध्या एखाद्या समस्येकडं लक्ष वेधण्यासाठी किंवा निषेध व्यक्त करण्यासाठी मोर्चा काढला जातो.
Esakal
मोर्चा हा शब्द मूळचा फारसी शब्द आहे. मध्ययुगीन कालखंडातून मोर्चा हा शब्द आला आहे.
Esakal
फारसी शब्द असलेल्या मूर्चाल या शब्दावरून मोर्चा हा शब्द आलाय. तोफा लावण्याला मोर्चे बांधणी असंही म्हणतात.
Esakal
युद्धावेळी तोफा या उंच ठिकाणी ठेवाव्या लागत. त्यासाठी तयार केल्या जाणाऱ्या उंचवट्याला दमदमा, लकडकोट किंवा मोर्चा म्हटलं जायचं.
Esakal
तोफांचे गोळे जसे शत्रूवर धडकतात तसंच मोर्चातही आंदोलक घोषणाबाजी करत धडक देतात.
Esakal
फारसी शब्द मूर्चा याचा अर्थ पुढे जाणं, हल्ला करणं यासंदर्भात आहे. याला बॅटल फ्रंट असंही म्हटलं जातं.
Esakal
मूळचा फारसी असलेला हा शब्द उर्दूत आणि त्यानंतर हिंदीत, मराठीत आला.
Esakal
Sakal