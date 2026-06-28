'पेट्रिकोर' म्हणजे नेमकं काय? पावसानंतर येणाऱ्या मातीच्या सुगंधाचं रहस्य...

Mansi Khambe
रणरणत्या उन्हात, घामाने भिजलेल्या शरीरांत आणि आकाशातून कोसळणाऱ्या आगीत, जेव्हा आकाशात ढग दाटून येतात आणि मेघगर्जना होते, तेव्हा मनाला शांती मिळते.
Petrichor Meaning
ESakal
मान्सूनच्या पहिल्या सरी अत्यंत कोरड्या जमिनीवर पसरताच, एक मंद सुगंध सर्वत्र पसरतो. हा मंद सुगंध केवळ एक सुगंध नसून, एक मनाला उबवणारी भावना आहे.
Petrichor Meaning
ESakal
जेव्हा धुळीच्या जमिनीवर पाऊस पडतो, तेव्हा त्यातून येणाऱ्या सुगंधाला शास्त्रीय भाषेत पेट्रिकोर म्हणतात. हा शब्द सर्वसामान्यांना नवीन वाटू शकतो, पण त्याचा इतिहास ग्रीक संस्कृतीत रुजलेला आहे.
Petrichor Meaning
ESakal
ग्रीक भाषेत, पेट्रा म्हणजे दगड, आणि इकोर म्हणजे तो द्रव जो, लोककथेनुसार, देव-देवतांच्या शिरांमधून वाहत असे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, त्याला दगडांचे किंवा पृथ्वीचे अमृत म्हटले गेले आहे.
Petrichor Meaning
ESakal
विज्ञानाने नेहमीच सांगितले आहे की पाण्याला स्वतःचा वास नसतो. परंतु जेव्हा ते विशिष्ट कोरड्या परिस्थितीत मातीच्या कणांच्या संपर्कात येते, तेव्हा एक अतिशय सुंदर रासायनिक संयोग तयार होतो.
Petrichor Meaning
ESakal
ज्यामुळे पावसानंतर सर्वत्र एक सुखद सुगंध दरवळतो. या दुर्गंधीचे मुख्य कारण आपल्या वातावरणात असलेला ओझोन वायू आहे. जेव्हा वीज पडते आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस पडतो.
Petrichor Meaning
ESakal
तेव्हा हवेतील ऑक्सिजन आणि नायट्रोजनच्या रेणूंचे विघटन होऊन ओझोन वायू तयार होतो. हा ओझोन वायू पाण्याच्या जड थेंबांद्वारे खाली वाहून नेला जातो आणि पावसाच्या पाण्यात विरघळतो.
Petrichor Meaning
ESakal
जेव्हा हे पाणी पृथ्वीच्या पृष्ठभागाला स्पर्श करते, तेव्हा ओझोन हवेत एक तीव्र आणि सुगंधी गंध पसरवतो, ज्यामुळे पावसाळा अत्यंत आल्हाददायक बनतो.
Petrichor Meaning
ESakal
या सुखद सुगंधाचे आणखी एक कारण म्हणजे जमिनीखाली राहणारे सूक्ष्मजीव, ज्यांना शास्त्रीय भाषेत ॲक्टिनोमायसेट्स म्हणतात.
Petrichor Meaning
ESakal
दीर्घकाळच्या दुष्काळात किंवा तीव्र उष्णतेच्या काळात, हे जिवाणू जमिनीत स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी लहान बीजाणू तयार करतात. या प्रक्रियेत, ते एक विशिष्ट रसायन तयार करतात.
Petrichor Meaning
ESakal
जेव्हा पावसाचे पहिले थेंब या वाळलेल्या जीवाणूंवर पडतात, तेव्हा ते सक्रिय होतात आणि त्यांच्यातील रसायने हवेत सोडली जातात. यामुळेच पावसामुळे सुखद सुगंध दरवळतो.
Petrichor Meaning
ESakal
हा सुगंध अधिक वाढवण्यात वनस्पतींचीही महत्त्वाची भूमिका असते. अत्यधिक उष्णतेच्या काळात, वनस्पती स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी आणि ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी एका विशिष्ट प्रकारचे तेल स्रवतात.
Petrichor Meaning
ESakal
हे तेल आजूबाजूच्या मातीत आणि खडकांमध्ये हळूहळू शोषले जाते. जेव्हा पाऊस पडतो, तेव्हा मातीत साचलेले हे तेल पाण्यासोबत रासायनिक अभिक्रिया करून एक सुखद सुगंध निर्माण करते.
Petrichor Meaning
ESakal
Ancient two side door reason
ESakal