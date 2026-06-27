प्राचीन काळात आपले पुर्वज घराला दुतर्फा दरवाजे का बसवत होते? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही...

Mansi Khambe

दरवाजा

आजकाल जवळजवळ सर्व नवीन घरे एक-दरवाजा किंवा सरकत्या दरवाज्यांसह बांधली जातात. हा ट्रेंड शहरांपासून गावांपर्यंतही पसरला आहे.

Ancient two side door reason

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ESakal

दुतर्फा दरवाजे

पण जर तुम्ही भूतकाळात डोकावून पाहिले, तर तुमच्या लक्षात येईल की आपल्या आजी-आजोबांच्या काळात जुन्या घरांना दुतर्फा दरवाजे असायचे.

Ancient two side door reason

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ESakal

अंधश्रद्धा

हे कोणत्याही अंधश्रद्धेमुळे नव्हते, तर ते उत्कृष्ट स्थापत्यकला आणि अभियांत्रिकीचे फळ होते. प्राचीन काळी, आजच्याप्रमाणे दरवाजे पोकळ फळ्या, प्लॅस्टिक किंवा प्लायवूडचे बनवले जात नव्हते.

Ancient two side door reason

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ESakal

वजन

दरवाजे बनवण्यासाठी सागवान, रोझवूड, महुआ किंवा कडुलिंबाच्या लाकडाचा वापर केला जात असे. जर अशा जड लाकडापासून एकच दरवाजा बनवला असता तर त्याचे संपूर्ण वजन एका बाजूच्या बिजागऱ्यांवर आणि भिंतीवर पडले असते.

Ancient two side door reason

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ESakal

दोन भाग

ज्यामुळे दरवाजा लवकर वाकला असता किंवा तुटला असता. म्हणूनच, त्याचे दोन भाग करण्यात आले. यामुळे वजन दोन्ही भागांमध्ये समान विभागले गेले, ज्यामुळे दरवाजांचे आयुष्य वाढले.

Ancient two side door reason

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ESakal

हातभार

प्राचीन काळी, घरांमध्ये गोपनीयता, किंवा पडदा पद्धतीवर भर दिला जात असे. दुपत्री दरवाजांनी या सामाजिक प्रथेला महत्त्वपूर्ण हातभार लावला.

Ancient two side door reason

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ESakal

अनोळखी व्यक्ती

जर एखादा फेरीवाला, पोस्टमन किंवा इतर कोणताही अनोळखी व्यक्ती घराबाहेर आला, तर फक्त एक दरवाजा उघडल्याने काम भागत असे. यामुळे बाहेरच्या व्यक्तीला आत काय आहे ते फारसे दिसत नसे.

Ancient two side door reason

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ESakal

गर्दी

घरातील स्त्रिया कोणत्याही संकोचाशिवाय आपली कामे करू शकत होत्या. पूर्वीच्या संयुक्त कुटुंब पद्धतीच्या काळात, लग्नसमारंभ किंवा इतर समारंभांच्या वेळी घरात अनेकदा गर्दी व्हायची.

Ancient two side door reason

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ESakal

वैशिष्ट्य

या दुमजली दरवाजांचे वैशिष्ट्य हे होते की, दोन्ही दरवाजे उघडता येत असल्यामुळे घरात एक रुंद आणि प्रशस्त प्रवेशद्वार मिळत असे.

Ancient two side door reason

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ESakal

वस्तू

यामुळे पाहुण्यांची ये-जा, तसेच धान्याची मोठी पोती, जड पेट्या, खोकी किंवा लग्नसमारंभातील मोठ्या वस्तू कोणत्याही अडथळ्याशिवाय घरात सहजपणे आणता येत होत्या.

Ancient two side door reason

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ESakal

वीजपुरवठा

८० आणि ९० च्या दशकातील या घरांची रचना बाहेरून अशी केली होती की वीजपुरवठा खंडित झाल्यावरही घरात प्रकाश आणि हवा खेळती राहील.

Ancient two side door reason

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ESakal

हवा

दुपदरी दरवाज्यांमुळे हवा खेळती राहण्यावरचे नियंत्रण सुधारले. जोरदार वाऱ्याच्या वेळी, वाऱ्याचे तीव्र झोत रोखण्यासाठी एक दरवाजा बंद करता येत असे.

Ancient two side door reason

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ESakal

आधुनिक अभियांत्रिकी

एकंदरीत, प्राचीन घरांचे हे दरवाजे केवळ लाकडी रचना नव्हते, तर ते सुरक्षितता, हवामानरोधकता आणि सामाजिक रचनेप्रती आदर यांचे प्रतीक होते. ते आजच्या आधुनिक अभियांत्रिकीलाही मागे टाकणारे होते.

Ancient two side door reason

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ESakal

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Kedarnath Temple 166 years old photos

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ESakal

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