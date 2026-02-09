आता एक तोळा सोन्याच्या चेनची किंमत किती आहे? शुल्काशिवाय जीएसटी किती आकारणार? जाणून घ्या हिशोब

Vrushal Karmarkar

दागिने

जेव्हा सोन्याच्या किमती अचानक वाढतात तेव्हा दागिने खरेदीदार बहुतेकदा सर्वात जास्त गोंधळलेले असतात. ९ फेब्रुवारी रोजी सोन्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे.

Gold Jewellery Price

|

ESakal

किंमत

यामुळे १८ कॅरेटच्या सोन्याच्या साखळीची खरी किंमत काय आहे, किती जीएसटी लागेल आणि एकूण बिल किती असेल असा प्रश्न उपस्थित होतो.

Gold Jewellery Price

|

ESakal

प्रति ग्रॅम

२४ कॅरेट सोन्याची किंमत ३,३८१ रुपयांनी वाढून १,५२,०७८ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाली आहे. २२ कॅरेट सोने १४,३६९ रुपये प्रति ग्रॅमवर ​​व्यवहार करत आहे.

Gold Jewellery Price

|

ESakal

१८ कॅरेट

१८ कॅरेट सोने आज ११,७५९ रुपये प्रति ग्रॅमवर ​​व्यवहार करत आहे. हे सर्व दर देशांतर्गत सराफा बाजारातील सध्याच्या किमतींवर आधारित आहेत. १८ कॅरेट सोन्यामध्ये अंदाजे ७५ टक्के शुद्ध सोने असते.

Gold Jewellery Price

|

ESakal

चेन

तर उर्वरित इतर धातूंनी बनलेले असते. यामुळे १८ कॅरेट सोने २२ आणि २४ कॅरेट सोन्यापेक्षा स्वस्त होते. १८ कॅरेटचा वापर दागिन्यांमध्ये, विशेषतः चेन आणि डिझायनर दागिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात केला जातो.

Gold Jewellery Price

|

ESakal

मजबूत

कारण ते अधिक मजबूत असते आणि दैनंदिन वापरासाठी चांगले मानले जाते. जर तुम्ही १८ कॅरेट सोन्याची साखळी शुल्क न आकारता खरेदी केली तर त्याची किंमत पूर्णपणे सोन्याच्या वजनावर आणि सध्याच्या बाजारभावावर अवलंबून असते.

Gold Jewellery Price

|

ESakal

सोन्याची साखळी

आजच्या दरानुसार, १८ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति ग्रॅम ११,७५९ रुपये आहे. समजा तुम्ही ५ ग्रॅमची १८ कॅरेटची सोन्याची साखळी खरेदी केली तर फक्त सोन्याची किंमत ५ x ११,७५९ रुपये किंवा ५८,७९५ रुपये असेल.

Gold Jewellery Price

|

ESakal

मेकिंग चार्जेस

यामध्ये कोणतेही कारागिरी किंवा डिझाइन शुल्क समाविष्ट नाही. भारतात, सोन्याच्या दागिन्यांवर ३% जीएसटी लागू आहे. तुम्ही मेकिंग चार्जेस द्या किंवा न द्या, जीएसटी भरावा लागेल.

Gold Jewellery Price

|

ESakal

बिल

जर ५ ग्रॅम १८ कॅरेटच्या चेनची किंमत ₹५८,७९५ असेल, तर ३% जीएसटी सुमारे ₹१,७६४ असेल. अशा प्रकारे, ५ ग्रॅम १८ कॅरेटच्या सोन्याच्या चेनचे एकूण बिल, मेकिंग चार्जेस वगळता, सुमारे ₹६०,५६० असेल.

Gold Jewellery Price

|

ESakal

सोन्याचा दर २०५० मध्ये किती असेल? गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल का? वाचा अंदाज...

gold price forecast

|

ESakal

वाचा सविस्तर...