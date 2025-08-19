PVC आधार कार्ड म्हणजे काय?

Saisimran Ghashi

रेग्युलर आधार कार्ड


रेग्युलर आधार कार्ड हे कागदी स्वरूपात असते, जे सहज फाटते किंवा पावसात खराब होऊ शकते.

PVC आधार कार्ड


PVC आधार कार्ड हे प्लास्टिकचे, ATM कार्डसारखे टिकाऊ आणि वॉटरप्रूफ कार्ड आहे.

सुरक्षिततेची वैशिष्ट्ये


यात QR कोड, होलोग्राम, मायक्रोटेक्स्ट आणि घोस्ट इमेजसारखी आधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये आहेत.

टिकाऊपणा


PVC आधार कार्ड कागदी आधारपेक्षा जास्त टिकाऊ आहे आणि खराब होत नाही.

सहज वापर


हे कार्ड खिशात किंवा पाकिटात सहज ठेवता येते, जसे क्रेडिट कार्ड ठेवतो.

किंमत


फक्त ₹50 मध्ये UIDAI कडून थेट PVC आधार कार्ड मिळवता येते.

नकली बनवणे अशक्य


होलोग्राम, मायक्रोटेक्स्ट आणि गिलोश पॅटर्नमुळे हे कार्ड नकली बनवणे कठीण आहे.

कसे मागवायचे?


www.uidai.gov.in, myaadhaar.uidai.gov.in किंवा mAadhaar अॅपद्वारे ऑर्डर करता येते.

