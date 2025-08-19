PVC आधार कार्ड म्हणजे काय?

Saisimran Ghashi
रेग्युलर आधार कार्ड हे कागदी स्वरूपात असते, जे सहज फाटते किंवा पावसात खराब होऊ शकते.
PVC आधार कार्ड हे प्लास्टिकचे, ATM कार्डसारखे टिकाऊ आणि वॉटरप्रूफ कार्ड आहे.
यात QR कोड, होलोग्राम, मायक्रोटेक्स्ट आणि घोस्ट इमेजसारखी आधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये आहेत.
PVC आधार कार्ड कागदी आधारपेक्षा जास्त टिकाऊ आहे आणि खराब होत नाही.
हे कार्ड खिशात किंवा पाकिटात सहज ठेवता येते, जसे क्रेडिट कार्ड ठेवतो.
फक्त ₹50 मध्ये UIDAI कडून थेट PVC आधार कार्ड मिळवता येते.
होलोग्राम, मायक्रोटेक्स्ट आणि गिलोश पॅटर्नमुळे हे कार्ड नकली बनवणे कठीण आहे.
www.uidai.gov.in, myaadhaar.uidai.gov.in किंवा mAadhaar अॅपद्वारे ऑर्डर करता येते.