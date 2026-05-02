इमरजेंसी अलर्ट सिस्टमचा सायरन मोबाईलमध्ये केव्हा वाजतो? जाणून घ्या...

आपत्कालीन इशारा

आज, २ मे २०२६ रोजी, सकाळी सुमारे ११:४१ वाजता जेव्हा भारतातील लाखो लोकांच्या फोनवर अचानक एक मोठा आपत्कालीन इशारा वाजला, तेव्हा ते दचकले.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण

ही कोणतीही धमकी नव्हती, तर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाद्वारे सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टमची देशव्यापी चाचणी होती.

सूचना प्रणाली

यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो: जगातील सर्वात प्रगत आपत्कालीन सूचना प्रणाली कोणत्या देशाकडे आहे? हे कधी वाजते?

जपानची जे-अलर्ट

जपानची जे-अलर्ट ही जागतिक स्तरावर सर्वात शक्तिशाली आणि कार्यक्षम आपत्कालीन सूचना प्रणाली मानली जाते. २००७ मध्ये ही प्रणाली सुरू झाली आहे.

वैशिष्ट्य

ही देशभरात काही सेकंदात सूचना देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. तिचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचे संपूर्ण स्वयंचलीकरण.

मानवी हस्तक्षेप

म्हणजेच, धोका ओळखताच ती मानवी हस्तक्षेपाशिवाय तात्काळ सूचना जारी करते. जे अलर्ट एका उपग्रह-आधारित संचार प्रणालीद्वारे, विशेषतः सुपरबर्ड-बी३ उपग्रहाद्वारे, कार्य करते.

सरकारी संस्था

एकदा सरकारी संस्थांनी सूचना जारी केली की, ती जवळजवळ तात्काळ देशभरात प्रसारित केली जाते. ही सूचना एका सेकंदात अधिकाऱ्यांपर्यंत आणि ४ ते २० सेकंदात जनतेपर्यंत पोहोचते.

मोबाईल नोटिफिकेशन्स

केवळ मोबाईल नोटिफिकेशन्सवर अवलंबून असलेल्या प्रणालींच्या विपरीत जपान एक बहुस्तरीय पद्धत वापरते.

टेलिव्हिजन आणि रेडिओ

टेलिव्हिजन आणि रेडिओ प्रसारणात व्यत्यय आणत शहरातील लाऊडस्पीकर्सद्वारे आणि मोबाईल फोनद्वारे एकाच वेळी सूचना प्रसारित केल्या जातात.

सायरन

मोबाईल फोन सायलेंट मोडवर असतानाही खूप मोठा सायरन वाजवतात. मोबाईल अलर्ट सायरन केवळ गंभीर परिस्थितीतच सक्रिय केले जातात.

नैसर्गिक आपत्ती

यामध्ये भूकंप , त्सुनामी, चक्रीवादळे आणि पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती, तसेच गॅस गळती किंवा मोठ्या प्रमाणावर लागणाऱ्या आगी यांसारख्या गंभीर धोक्यांचा समावेश होतो.

प्रणालीचा वापर

जपानसारख्या देशांमध्ये, नागरिकांना क्षेपणास्त्र हल्ल्यांच्या धोक्याबद्दल सावध करण्यासाठी देखील या प्रणालीचा वापर केला जातो.

एसीचा शोध कुणी आणि कसा लावला? जाणून घ्या इतिहास...

AC invention

|

ESakal

येथे क्लिक करा