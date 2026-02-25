नोकरी करण्यासाठी योग्य वय किती असावं? विज्ञान काय सांगतं? जाणून घ्या कधीही न ऐकलेलं सत्य...

Mansi Khambe

वैज्ञानिक नियम

समाजात एक वैज्ञानिक नियम आहे की एखाद्याने २२ व्या वर्षी त्यांची पहिली नोकरी सुरू करावी. हळूहळू २२ हे आदर्श वय मानले जाऊ लागले.

सत्य

जिथे व्यक्ती थकलेली नसते. पण विज्ञान या विचारसरणीला समर्थन देते का? अभ्यास अन्यथा सूचित करतात आणि उत्तर इतके सोपे नाही. यामागचं सत्य आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

काम

अनेक आंतरराष्ट्रीय अभ्यासातून असे आढळून आले आहे की, पूर्णवेळ काम खूप लवकर सुरू करणे, विशेषतः शाळा पूर्ण करण्यापूर्वी दीर्घकाळात हानिकारक ठरू शकते.

नोकरी

अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, खूप लवकर नोकरी सुरू केल्याने अपूर्ण शिक्षण आयुष्यभराचे उत्पन्न कमी होणे आणि ताणतणाव आणि आरोग्य समस्या वाढतात.

मनाई

म्हणूनच जगभरातील बहुतेक देश अल्पवयीन मुलांसाठी पूर्णवेळ काम करण्यास मनाई करतात. जेणेकरून त्यांचे शिक्षण विस्कळीत होऊ नये. येथेच सामान्य समजुती चुकीच्या ठरतात.

अभ्यास

आंतरराष्ट्रीय अभ्यासांचा आढावा घेणाऱ्या ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंटच्या एका अभ्यासानुसार, अभ्यासासोबत हलके अर्धवेळ काम करणे हे पूर्णवेळ नोकरीसारखे नाही.

कौशल्ये

ओईसीडीने म्हटले आहे की अभ्यासादरम्यान मर्यादित तास काम करणे हे अनेकदा कौशल्ये विकसित करण्याचे साधन बनते. जेव्हा अभ्यासात व्यत्यय येत नाही तेव्हा अर्धवेळ काम फायदेशीर ठरते.

ओईसीडी

संशोधनानुसार, अर्धवेळ काम अनेकदा विद्यार्थ्यांना संवाद आणि परस्पर कौशल्ये, वेळ व्यवस्थापन, शिस्त, टीमवर्क आणि जबाबदारी यासारखी कौशल्ये विकसित करण्यास मदत करते.

ताण

जरी ते करिअरच्या निवडींमध्ये मदत करू शकते. परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवा की जास्त कामाचे तास ताण वाढवू शकतात आणि शैक्षणिक कामगिरीवर नकारात्मक परिणाम करू शकतात.

योग्य वय

म्हणूनच २२ वर्षे हे 'योग्य वय' मानले जाते कारण हीच ती वेळ असते जेव्हा अभ्यास संपतो. लोक नोकरीसाठी तयार होतात. पण वैज्ञानिकदृष्ट्या हेच योग्य वय आहे. असे काहीही नाही.

संशोधन

संशोधनातून स्पष्टपणे दिसून येते की लवकर पैसे कमवण्यासाठी शिक्षण सोडणे हानिकारक आहे. अभ्यासासोबत मर्यादित अर्धवेळ काम फायदेशीर ठरू शकते.

करिअर

शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर पूर्णवेळ करिअर सुरू केल्याने दीर्घकालीन चांगले परिणाम मिळतात. म्हणून मुलगा २२ व्या वर्षी काम करायला सुरुवात करू शकतो. तुमच्या मुलावर अनावश्यक दबाव आणू नका. हा नियम नाही.

