रोड कोडिंग म्हणजे काय? ते कसे काम करते अन् प्रवास कसा सोपा होतो? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय

केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाने देशातील प्रत्येक गावातील रस्त्याला एक विशिष्ट डिजिटल ओळख देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही नवीन प्रणाली रस्त्यांना सांकेतिक क्रमांक देईल. ज्यामुळे गावांतर्गत प्रवास करणे सोपे होईल.

Road Coding

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ESakal

रोड कोडिंग

प्रश्न असा आहे की, रोड कोडिंग म्हणजे काय? सोप्या भाषेत सांगायचे तर, रोड कोडिंग म्हणजे देशातील प्रत्येक लहान-मोठ्या रस्त्याला एक विशिष्ट नाव आणि क्रमांक देणे.

Road Coding

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ESakal

अल्फान्यूमेरिक कोड

ही एक डिजिटल ओळख आहे, जी प्रत्येक रस्त्याला एक अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक कोड प्रदान करते. या विशिष्ट कोडमुळे देशातील सर्व गावांतील रस्त्यांचे डिजिटल मॅपिंग करणे शक्य होईल.

Road Coding

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ESakal

सांकेतिक प्रणाली

या प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण पायाभूत सुविधांचे नियोजन, प्रशासन आणि आपत्कालीन सेवांच्या वितरणात लक्षणीय सुधारणा होईल. ही संपूर्ण रस्ता सांकेतिक प्रणाली एका विशिष्ट सूत्रावर आधारित आहे.

Road Coding

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ESakal

संकेत

प्रत्येक रस्त्याला दिलेल्या संकेतामध्ये त्याच्या संपूर्ण स्थानाची माहिती असते. उदाहरणार्थ, एका गावातील रस्त्याला VR-MH-TN-BHW-001 असा संकेत दिला जातो.

Road Coding

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ESakal

ओळख

या कोडमधील सुरुवातीची अक्षरे आणि अंक रस्ता कोणत्या राज्य, जिल्हा, तालुका आणि गावाचा आहे हे दर्शवतात. हा कोड त्या रस्त्यासाठी आधार कार्ड किंवा रोल नंबरप्रमाणे काम करतो. ज्यामुळे त्याची ओळख पटवणे अत्यंत सोपे होते.

Road Coding

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ESakal

दृष्टिकोन

ही प्रणाली आणखी प्रभावी आणि जनस्नेही बनवण्यासाठी एक नवीन दृष्टिकोन अवलंबला जात आहे. ग्रामीण रस्त्यांच्या सुरुवातीला असलेल्या दिशादर्शक फलकांवर आणि मैलाच्या दगडांवर आता एक विशेष क्यूआर कोड असेल.

Road Coding

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ESakal

व्हिलेज मॅप्स

हा क्यूआर कोड व्हिलेज मॅप्ससारख्या सरकारी भू-स्थानिक प्लॅटफॉर्मशी थेट जोडला जाईल. त्यानंतर कोणताही वाटसरू किंवा स्थानिक नागरिक आपल्या स्मार्टफोनने हा क्यूआर कोड सहजपणे स्कॅन करून त्या रस्त्याबद्दलची सर्व माहिती मिळवू शकेल.

Road Coding

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ESakal

जबाबदारी

रस्ते कोडिंगचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की त्यामुळे सरकारी कामकाजात पारदर्शकता येईल आणि कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित होईल.

Road Coding

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ESakal

QR कोड स्कॅन

जेव्हा एखादा नागरिक रस्त्यावर लावलेला QR कोड स्कॅन करेल. तेव्हा त्याला रस्ता बांधण्याचा खर्च, कंत्राटदार, बांधकामाची तारीख आणि कोणत्या सरकारी अधिकाऱ्याने कामावर देखरेख केली, ही माहिती त्वरित मिळेल.

Road Coding

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ESakal

भ्रष्टाचार

या संपूर्ण पारदर्शकतेमुळे कंत्राटदारांकडून होणारा भ्रष्टाचार आणि निकृष्ट दर्जाचे रस्ते बांधकाम पूर्णपणे रोखेल.

Road Coding

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ESakal

समस्या

असेही अनेकदा दिसून येते की, लोकांना योग्य मार्ग माहित नसल्यामुळे ते गावांतर्गत रस्ते, गल्ल्या किंवा वस्त्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. रोड कोडिंगमुळे ही समस्या कायमची सुटेल.

Road Coding

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ESakal

आपत्कालीन

आता, ऑनलाइन डिलिव्हरी करणारे, टपाल सेवा, रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाची वाहने कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आपत्कालीन घटनास्थळी पोहोचू शकतील.

Road Coding

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ESakal

नेव्हिगेशन

या अचूक नेव्हिगेशन प्रणालीमुळे वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत योग्य वेळी रुग्णांचे प्राण वाचवता येतात.

Road Coding

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ESakal

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Jowar Bhakri Vs Rice For Diabetes

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