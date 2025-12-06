माणसाला श्वानांबद्दल इतके प्रेम का असते? त्यामागील विज्ञान काय आहे?

Mansi Khambe
मानवांना गायी, म्हशी किंवा मांजरी आवडतात, पण कुत्र्याला वेगळ्या प्रकारची आपुलकी का वाटते? हा कुत्रा आहे जो शब्दांशिवाय सर्वकाही समजतो. ज्याचे दुःख आपल्यासारखे वाटते.
पिल्लांचे ८ ते १२ आठवडे वय हे त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात असुरक्षित आणि शिकण्याचा काळ असतो. हाच तो काळ आहे जेव्हा ते त्यांच्या आईवर सर्वात जास्त अवलंबून असतात.
हाच तो काळ आहे जेव्हा मानव त्यांना सर्वात गोंडस समजतात. २०१८ मध्ये, अॅरिझोना स्टेट युनिव्हर्सिटीने सिद्ध केले की अशा वेळी पिल्ले त्यांच्या गोंडसपणाच्या शिखरावर असतात.
प्रोफेसर लार्सन म्हणतात की पिल्ले मानवी सुरक्षिततेत आहेत आणि त्यांना जगण्याची चांगली संधी आहे याची खात्री करण्याचा हा निसर्गाचा मार्ग आहे.
२०१९ मध्ये झालेल्या संशोधनात पहिल्यांदाच असे दिसून आले की कुत्र्यांनी त्यांच्या डोळ्यांभोवती विशेष स्नायू विकसित केले आहेत.
ज्यामुळे ते असे भाव व्यक्त करू शकतात ज्यांच्याशी मानव त्वरित जोडले जातात. उंचावलेल्या भुवया, रुंद डोळे आणि थोडेसे दुःख हे मानवांना खोल भावनिक पातळीवर स्पर्श करते.
म्हणूनच कुत्रा सहजपणे एखाद्याशी डोळा संपर्क साधू शकतो. प्रेमात पडण्याची खात्री करतो.
मानववंशशास्त्रज्ञ ब्रॅडशॉ असेही म्हणतात की जर कुत्र्याच्या पिलांना सुरुवातीलाच मानवांभोवती सुरक्षित वाटत असेल तर त्यांची प्रवृत्ती त्यांना नैसर्गिकरित्या त्यांच्याशी संबंध जोडण्यास प्रवृत्त करते.
एमोरी विद्यापीठातील न्यूरोसायंटिस्ट ग्रेगरी बर्न्स यांच्या प्रयोगांनी कुत्रे खरोखरच मानवांवर प्रेम करतात याचा पहिला वैज्ञानिक पुरावा दिला.
एमआरआय स्कॅन दरम्यान कुत्र्यांच्या मेंदूचा आनंद आणि सकारात्मक अपेक्षांशी संबंधित भाग सर्वात सक्रिय असल्याचे आढळून आले. जेव्हा त्यांनी त्यांच्या मालकाचा वास घेतला तेव्हा हे घडले.
याचा अर्थ विज्ञानाने हे स्पष्ट केले आहे की, हे नाते एकतर्फी नाही, तर दोन्ही बाजूंनी मनापासूनचे आहे.
