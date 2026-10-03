दातात भरली जाणारी चांदी म्हणजे नेमकं काय? त्यात खरंच चांदी असते का?

Mansi Khambe
जेव्हा दात किडतो तेव्हा डॉक्टर तो दात 'फिलिंग'ने भरतात, हे तुम्ही अनेकदा ऐकले असेल. बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडतो की हे फिलिंग कशापासून बनलेले असते. त्यात खरंच चांदी असते का?
Silver Dental Filling
ESakal
खरे तर, दात भरण्यासाठी कोणताही एकच पदार्थ वापरला जात नाही. दाताची स्थिती, किडीचा आकार, तिचे स्थान आणि रुग्णाच्या गरजेनुसार डॉक्टर वेगवेगळे पदार्थ वापरू शकतात.
Silver Dental Filling
ESakal
जेव्हा दाताला कीड लागते, तेव्हा वेदना, संसर्ग किंवा मुळांच्या समस्या उद्भवू शकतात. अशा परिस्थितीत, डॉक्टर दाताचा खराब भाग स्वच्छ करतात आणि रिकामी जागा भरतात. या प्रक्रियेला दात 'फिलिंग' करणे म्हटले जाते.
Silver Dental Filling
ESakal
आजकाल दातांमधील फिलिंग पांढरे किंवा दाताच्या रंगाचे असतात, त्यांना कंपोझिट रेझिन्स म्हणतात.यात रेझिनसोबत अतिशय बारीक काचेसारखे कण मिसळलेले असतात. यामुळे त्याला दाताच्या रंगासारखा रंग देता येतो.
Silver Dental Filling
ESaka
प्राचीन काळापासून, दंत भरण हे डेंटल अमलगम नावाच्या एका विशेष धातूचा वापर करून केले जात आहे. त्याच्या चांदीसारख्या रंगामुळे, बरेच लोक त्याला बोलीभाषेत "सिल्व्हर फिलिंग" म्हणतात. तथापि, ती शुद्ध चांदी नसते.
Silver Dental Filling
ESakal
अमलगम ही एक मिश्रित सामग्री आहे. त्यात चांदी, कथील आणि तांबे यांसारखे धातू असतात आणि भरण तयार करण्यासाठी त्यात पारा मिसळला जातो.
Silver Dental Filling
ESakal
ग्लास आयोनोमर सिमेंट नावाचे उत्पादन देखील दातांच्या फिलिंगमध्ये वापरले जाते. त्याचा वापर विशिष्ट परिस्थितीत, विशेषतः जिथे फिलिंगची आवश्यकता वेगळी असते तेथे केला जातो.
Silver Dental Filling
ESakal
फिलिंग किती काळ टिकेल हे फिलिंगची सामग्री, पोकळीचा आकार, दातावरील दाब आणि व्यक्ती आपले दात किती चांगल्या प्रकारे स्वच्छ करते या घटकांवर अवलंबून असते.
Silver Dental Filling
ESakal
डॉक्टर दातांमध्ये जे 'फिलिंग' वापरतात, ते कंपोझिट रेझिन, अमलगम, ग्लास आयोनोमर सिमेंट किंवा इतर दंत सामग्री असू शकते. दाताच्या स्थितीनुसार डॉक्टर योग्य फिलिंग ठरवतात.
Silver Dental Filling
ESakal
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