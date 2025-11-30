गांधी मैदानाची कहाणी काय? जाणून घ्या कधी न ऐकलेला इतिहास...

Mansi Khambe

गांधी मैदान

पाटण्याच्या गांधी मैदानाची कहाणी एक आकर्षक आणि ऐतिहासिक आहे. ते केवळ एक मैदान नाही तर बिहारच्या इतिहासाचे आणि विकासाचे जिवंत साक्षीदार आहे.

घोड्यांच्या खुरांचे आवाज

हे असे ठिकाण आहे जिथे ब्रिटिश घोड्यांच्या खुरांचे आवाज ऐकले आहेत. बापूंच्या प्रार्थना ऐकल्या आहेत, जेपी (जयप्रकाश नारायण) यांचे "संपूर्ण क्रांती" चे आवाहन ऐकले आहे.

दिग्गजांचा शपथविधी

नितीश कुमार यांच्यासह अनेक दिग्गजांचा शपथविधी पाहिला आहे. सहसा मुख्यमंत्री राजभवनाच्या दरबार हॉलमध्ये शपथ घेतात.

ऐतिहासिक युती

परंतु जेव्हा जनादेश मोठा असतो किंवा ऐतिहासिक युती असते तेव्हा शपथविधीसाठी गांधी मैदान निवडले जाते. जेणेकरून जनता त्यांच्या नेत्याला थेट पाहू शकेल.

सत्ता परिवर्तन

२००५ मध्ये, जेव्हा नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये सत्ता परिवर्तन घडवून आणले. तेव्हा ती ऐतिहासिक शपथ याच मैदानात घेण्यात आली.

संदेश

नितीश कुमार यांनी येथे शपथ घेणे म्हणजे त्यांचे गुरू जेपी यांचे स्मरण करण्याचा आणि 'मी या मातीतून जन्मलो आहे' असा संदेश देण्याचा एक मार्ग आहे.

पाटणा लॉन्स

स्वातंत्र्यापूर्वी या मैदानाला 'पाटणा लॉन्स' असे म्हटले जात असे. ते सामान्य लोकांसाठी नव्हते, तर ब्रिटिशांसाठी मनोरंजनाचे केंद्र होते. संध्याकाळी येथे गोल्फ खेळला जात असे.

प्रभावशाली

रविवारी घोड्यांच्या शर्यती होत असत. हा असा काळ होता जेव्हा या मैदानाभोवती फक्त प्रभावशाली लोकांच्या गाड्या दिसत असत.

बंकीपूर

ब्रिटिश अधिकारी आणि त्यांचे कुटुंब टेनिस, पोलो आणि इतर सामाजिक उपक्रमांमध्ये भाग घेत असत. ते बंकीपूर मैदान म्हणूनही ओळखले जात असे. कारण ते बंकीपूर परिसरात आहे.

भारतीय राष्ट्रीय चळवळ

त्यावेळी ते एक मोठे खुले मैदान होते. २० व्या शतकात, हे मैदान भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचे एक प्रमुख केंद्र बनले. देशातील प्रमुख नेत्यांनी येथे सभा घेतल्या आणि लोकांना स्वातंत्र्यासाठी प्रेरित केले.

जनसभेला संबोधित

सर्वात महत्त्वाची घटना १८ जानेवारी १९४७ रोजी घडली. जेव्हा महात्मा गांधी स्वातंत्र्यापूर्वी पटना येथे आले आणि याच मैदानावर एका मोठ्या जनसभेला संबोधित केले.

स्मृतीप्रित्यर्थ

या ऐतिहासिक भाषणाने या मैदानाचे महत्त्व कायमचे बदलून टाकले. महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर, त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ या मैदानाचे नाव "गांधी मैदान" असे ठेवण्यात आले.

राष्ट्रपिता

अशाप्रकारे, एक ब्रिटिश क्लब आणि मैदान भारतीय स्वातंत्र्याचे प्रतीक आणि "राष्ट्रपिता" यांना समर्पित करण्यात आले.

आठवण

गांधींच्या जगातील सर्वात उंच पुतळ्यांपैकी एक येथे स्थापित आहे. जो आजही नेत्यांना लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेची आठवण करून देतो.

