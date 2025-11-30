भारतात निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी पहिल्यांदा कधी शपथ घेतली? जाणून घ्या इतिहास...

Mansi Khambe
१९१९ च्या मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणांनंतर, ब्रिटिश राजवटीत स्थानिक प्रतिनिधी निवडले जाऊ लागले. या वर्षी, भारतातील लोकप्रतिनिधींनी प्रथमच शपथ घेतली.
१९३५ मध्ये, भारत सरकार कायद्यानुसार शपथविधीला पूर्ण संवैधानिक दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर भारतीय संविधानाने ही परंपरा पुढे नेली.
स्वातंत्र्यानंतर, जेव्हा भारताचे संविधान तयार झाले. तेव्हा शपथ घेण्याची ही परंपरा सुरूच राहिली. आता, भारतात असे अनेक पद आहेत ज्यांना काम सुरू करण्यापूर्वी शपथ घ्यावी लागते.
हे संविधानात नमूद केले आहे. त्याचे स्वरूप देखील ब्रिटिश कायद्याचा वारसा आहे. "शपथ घेणे" ही जगातील एक अतिशय प्राचीन परंपरा आहे.
त्याचा इतिहास धर्म, राजकारण, कायदा आणि शासन यांच्याशी जोडलेला आहे. मानवी संस्कृतीच्या सुरुवातीच्या काळात, जेव्हा कोणतेही लिखित कायदे नव्हते.
तेव्हा लोक वाद आणि सत्ता संघर्ष सोडवण्यासाठी देव, अग्नि, पृथ्वी, नदी, धर्मग्रंथ किंवा जमातीच्या नावाने शपथ घेत असत. शपथ मोडणे ही सामाजिक किंवा दैवी शिक्षा मानली जात असे.
ही शपथ घेण्याचा उगम होता. मेसोपोटेमियामध्ये, ३००० ईसापूर्व काळातील हम्मुराबीच्या संहितेत, न्यायालयात साक्षीदार आणि अधिकाऱ्यांना शपथ देण्याची प्रथा नमूद आहे.
फारोचे अधिकारी देवांच्या नावाने शपथ घेत असत आणि त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर न करण्याची प्रतिज्ञा करत असत. ग्रीसमध्ये, डॉक्टरांसाठी "हिप्पोक्रेटिक शपथ" देखील याच काळापासून आहे.
रोमन साम्राज्यात, सैनिक सम्राट आणि राज्याचे रक्षण करण्याची शपथ घेत असत. ख्रिश्चन धर्मात, बायबलवर शपथ घेऊन पदे आणि जबाबदाऱ्या दिल्या जात होत्या.
मध्ययुगीन युरोपमधील राजे आणि श्रेष्ठींनी ही परंपरा स्वीकारली होती. कुराणमध्ये "कसम" आणि "अहल-ए-अमानत" या संकल्पना आहेत. इस्लामी श्रेष्ठी आणि काझींनी सार्वजनिकरित्या शपथ घेतली.
