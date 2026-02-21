स्टड रिफ्लेक्टर म्हणजे काय? रात्री आणि धुक्यात ते का आवश्यक आहे? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
रात्रीच्या वेळी महामार्गावर वेगाने गाडी चालवताना तुम्हाला रस्त्यावर लहान, लाल किंवा पिवळे चमकणारे दिवे दिसतील. बरेच लोक त्यांना सजावटीचे दिवे मानतात.
परंतु हे छोटे दिवे प्रत्यक्षात मोठे अपघात टाळण्यास मदत करतात. जेव्हा धुके, अंधार किंवा पाऊस रस्ता अस्पष्ट करतो तेव्हा हे स्टड रिफ्लेक्टर ड्रायव्हरचे डोळे बनतात.
स्टड रिफ्लेक्टर हे पांढऱ्या किंवा पिवळ्या रस्त्याच्या पट्ट्यांमध्ये एम्बेड केलेले प्लास्टिक किंवा धातूचे छोटे, उंचावलेले तुकडे असतात. त्यांना सामान्यतः कॅट्स आय असेही म्हणतात.
त्यांचा उद्देश रस्त्याच्या सीमा, लेन आणि वक्र स्पष्टपणे रेखाटणे आहे. विशेषतः रात्री किंवा कमी दृश्यमानतेच्या वेळी. हे रिफ्लेक्टर वाहनाच्या हेडलाइट्सवर चमकतात तेव्हा प्रकाशमान होण्यासाठी डिझाइन केलेले असतात.
ज्यामुळे रस्ता सरळ आहे, वळण घेत आहे किंवा जवळच दुभाजक आहे की नाही हे ड्रायव्हरला कळते. दिवसा रस्त्यांच्या रेषा स्पष्ट दिसतात, परंतु रात्री परिस्थिती बदलते.
अंधारात आपण फक्त हेडलाइट्सवर अवलंबून असतो. जेव्हा या रिफ्लेक्टरवर प्रकाश पडतो तेव्हा ते एक तेजस्वी चमक सोडतात आणि लेनची दिशा स्पष्टपणे दर्शवतात.
दाट धुक्यातही ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. धुके रस्त्याच्या खुणा अस्पष्ट करते, परंतु रिफ्लेक्टर ड्रायव्हर्सना योग्य मार्ग दाखवण्यासाठी प्रकाश परत परावर्तित करतात.
यामुळे लेन बदलण्याचा किंवा रस्त्यावरून वळण्याचा धोका कमी होतो. महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवर त्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो कारण तेथे वाहने जास्त वेगाने प्रवास करतात.
रस्त्यावर साधारणपणे दोन प्रकारचे रिफ्लेक्टर बसवले जातात. निष्क्रिय आणि सक्रिय. निष्क्रिय परावर्तक हे सर्वात जास्त वापरले जाणारे रिफ्लेक्टर आहेत. त्यांना वीज किंवा बॅटरीची आवश्यकता नसते.
ते रिफ्लेक्टिव्ह शीट किंवा रेडियमसारख्या पदार्थाने लेपित केलेले असतात. हेडलाइट्स त्यांच्यावर आदळताच ते चमकतात. ते स्वस्त आहेत आणि त्यांना फारशी देखभालीची आवश्यकता नसते.
सक्रिय परावर्तक यामध्ये लहान एलईडी दिवे आहेत. अंधार पडल्यावर ते आपोआप चालू होतात आणि दिवस उजाडला की बंद होतात. काही मॉडेल्स सौर पॅनेलद्वारे चार्ज होतात.
ते अधिक उजळ प्रकाश देतात आणि दुरून स्पष्टपणे दिसतात. म्हणून, ते धोकादायक वळणे, डोंगराळ रस्ते आणि हाय-स्पीड झोनमध्ये वापरले जातात. रिफ्लेक्टर वेगवेगळ्या रंगांमध्ये लावले जातात.
प्रत्येक रंगाचा वेगळा अर्थ असतो. ड्रायव्हरची सीमा दर्शविण्यासाठी लाल रंग सहसा रस्त्याच्या कडेला किंवा दुभाजकाजवळ ठेवला जातो.
लेन बदल किंवा दुभाजकाची चेतावणी देण्यासाठी पिवळा किंवा अंबर रंग वापरला जातो. लेनमधील मध्य रेषा दर्शविण्यासाठी पांढरा रंग वापरला जातो.
जगातील विविध देशांमध्ये गाडी चालवताना कोणताही गोंधळ होऊ नये म्हणून या रंगांचे मानक आंतरराष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा नियमांद्वारे निश्चित केले जाते.
बाजारात उपलब्ध असलेल्या स्टड रिफ्लेक्टरची किंमत त्यांच्या गुणवत्तेवर आणि तंत्रज्ञानावर अवलंबून असते. साधे पॅसिव्ह रिफ्लेक्टर ₹३०० पासून सुरू होऊ शकतात.
तर उच्च दर्जाचे किंवा LED अॅक्टिव्ह रिफ्लेक्टर ₹१,१०० किंवा त्याहून अधिक किमतीचे असू शकतात. त्यांची किंमत वापरलेल्या साहित्यावर, टिकाऊपणावर आणि प्रकाश उत्पादनावर अवलंबून असते.
