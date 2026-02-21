प्लॅटफॉर्म रिकामा असतानाही बाहेरील ट्रॅकवर ट्रेन का थांबवली जाते? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही...

Mansi Khambe

प्लॅटफॉर्म

तुम्ही प्लॅटफॉर्मवर उभे आहात, घोषणा झाली आहे, तुमच्या घड्याळात वेळ दिसत आहे, पण ट्रेन येत नाहीये. चौकशी केल्यावर तुम्हाला सांगितले जाते की ट्रेन बाहेरच्या ट्रॅकवर आहे.

निष्काळजीपणा

मग तुम्हाला लक्षात येते की स्टेशनवर काही प्लॅटफॉर्म रिकामे आहेत. जागा उपलब्ध असताना ट्रेन दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर का हलवली जात नाही? हा निष्काळजीपणा आहे की त्यामागे काही विशिष्ट नियम आहे?

बाह्य सिग्नल

रेल्वे स्थानकाच्या काही अंतरावर असलेल्या सिग्नलला बाह्य सिग्नल म्हणतात. जेव्हा एखाद्या ट्रेनला स्थानकात प्रवेश करण्याची परवानगी नसते तेव्हा ती या सिग्नलजवळ थांबवली जाते.

सिग्नलिंग सिस्टम

प्रवाशांना अनेकदा सांगितले जाते की, ट्रेन बाह्य सिग्नलवर उभी आहे. हा थांबा विनाकारण नाही. स्टेशन व्यवस्थापन, सिग्नलिंग सिस्टम आणि स्थापित वेळापत्रक यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

ऑपरेशनल प्लॅन

भारतीय रेल्वेवरील बहुतेक गाड्यांचे एक निश्चित प्लॅटफॉर्म असते. हा निर्णय पूर्व-स्थापित वेळापत्रक, मार्ग, मार्गावरील मंजुरी आणि ऑपरेशनल प्लॅनच्या आधारे घेतला जातो.

एक्सप्रेस ट्रेन

उदाहरणार्थ, स्टेशनवरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक ३ हा विशिष्ट एक्सप्रेस ट्रेनसाठी नियुक्त केला जातो. जर दुसरी ट्रेन सध्या त्या प्लॅटफॉर्मवर थांबली असेल किंवा उशिरा आली असेल.

ट्रेन

तर प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ किंवा २ रिकामा दिसत असला तरीही, पुढील ट्रेनला आत येऊ दिले जाणार नाही. प्रवाशांना अनेकदा असे वाटते की जेव्हा दुसरा प्लॅटफॉर्म रिकामा असतो तेव्हा ट्रेन तिथेच थांबवावी.

रेल्वेचे कामकाज

परंतु रेल्वेचे कामकाज इतके सोपे नसते. पहिले कारण म्हणजे रेल्वे आणि ट्रॅकमधील कनेक्शन. प्रत्येक प्लॅटफॉर्म प्रत्येक दिशेने येणाऱ्या गाड्यांशी थेट जोडलेला नसतो.

सिग्नलिंग

कधीकधी ज्या ट्रॅकवर ट्रेन येत असते तो फक्त एका विशिष्ट प्लॅटफॉर्मशी जोडलेला असतो. दुसरे कारण म्हणजे सिग्नलिंग आणि सुरक्षितता. सिग्नल फक्त तेव्हाच हिरवा होतो जेव्हा पुढचा रस्ता पूर्णपणे मोकळा असतो.

नवीन मार्ग

जर एखादा प्लॅटफॉर्म बदलला तर नवीन मार्ग निश्चित करावा लागतो. पॉइंट्स बदलावे लागतात आणि सिग्नल मोकळे करावे लागतात, ज्यासाठी वेळ आणि काळजी दोन्ही लागतात.

स्टेशनचे वेळापत्रक

तिसरे कारण म्हणजे आधीच जोडलेल्या गाड्या. प्लॅटफॉर्मवर गाड्या बदलल्याने संपूर्ण स्टेशनचे वेळापत्रक बिघडू शकते, ज्यामुळे इतर गाड्यांच्या हालचालीवर परिणाम होण्याची शक्यता असते.

स्टेशन मास्टर

रेल्वे स्थानकावर दर मिनिटाला असंख्य उपक्रम घडतात. आगमन, प्रस्थान, शंटिंग, मालगाडीची हालचाल आणि क्रॉसिंग. स्टेशन मास्टर आणि कंट्रोल रूम संपूर्ण नेटवर्कच्या आधारे निर्णय घेतात.

प्रवाशांची माहिती

जर एखादी ट्रेन दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर हलवली गेली तर प्रवाशांची माहिती, घोषणा आणि सुरक्षा व्यवस्था त्वरित प्रदान केल्या पाहिजेत. म्हणून अगदी आवश्यक नसल्यास नियुक्त प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जातो.

निराशाजनक

प्रवाशांना बाहेरील प्लॅटफॉर्मवर ट्रेन थांबलेली दिसणे निश्चितच निराशाजनक असते. विशेषतः जेव्हा त्यांना खिडकीतून रिकामा प्लॅटफॉर्म दिसतो.

रेल्वे नेटवर्क

हा निर्णय सुरक्षितता आणि संपूर्ण यंत्रणेचे सुरळीत कामकाज लक्षात घेऊन घेतला जातो. रेल्वे नेटवर्क खूप मोठे आहे. लहान चुकांमुळेही मोठा विलंब होऊ शकतो.

ऑपरेशन

त्यामुळे कधीकधी उघडपणे दिसणारी रिक्त जागा प्रत्यक्षात ऑपरेशनसाठी उपलब्ध नसते.

