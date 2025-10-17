तुम्ही सुशी खाल्ली आहे का? जाणून घ्या काय आहे खास!

Monika Shinde
जपानी परंपरेत प्रसिद्ध असलेला "सुशी" भाताचा एक खास प्रकार आहे. तो समुद्री पानांमध्ये गुंडाळून प्रॉन्स, भाजीपाला किंवा चिकनसह तयार केला जातो.
What is Sushi
Esakal
सुशी तयार करताना 'नोरी' नावाची समुद्री शैवळ वापरली जाते. ही पानं खाण्यासाठी सुरक्षित, पोषणमूल्यांनी भरलेली आणि विशिष्ट चव देणारी असतात.
Sushi
Esakal
सुशीच्या भातात व्हिनेगर, साखर व मीठ मिसळून खास आंबटसर चव दिली जाते. त्यामुळे तो चविष्ट आणि हलकासा आंबट लागतो.
Sushi
Esakal
सुशीमध्ये प्रॉन्स, चिकन, अवोकॅडो, काकडी, गाजर, मशरूमसारखे घटक भरून गुंडाळले जातात. ही एक चविष्ट आणि हेल्दी डिश मानली जाते.
Sushi
Esakal
बांबूच्या चटईवर नोरीचं पान ठेवून त्यावर भात व भराव टाकतात. मग गुंडाळून रोल केला जातो आणि चकत्या कापून सर्व्ह करतात.
Sushi
Esakal
सुशी साधारणतः सोया सॉस, वासाबी आणि आल्यासोबत वाढली जाते. हे तिन्ही घटक तिची चव अधिक गडद करतात.
Sushi
Esakal
सुशीमध्ये कमी तेल, भरपूर प्रथिने आणि व्हिटॅमिन्स असतात. त्यामुळे ती एक हेल्दी आणि हलकी जेवणाची पर्याय म्हणूनही ओळखली जाते.
Sushi Health Benefits
Esakal
परदेशी खाद्यसंस्कृतीमध्ये रस असणाऱ्यांसाठी सुशी एक आकर्षण आहे. शहरांमधील हॉटेल्समध्ये ती आता सहज उपलब्ध आणि लोकप्रिय ठरत आहे.
Sushi
Esakal