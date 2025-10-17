तुम्ही सुशी खाल्ली आहे का? जाणून घ्या काय आहे खास!

Monika Shinde

सुशी म्हणजे काय?

जपानी परंपरेत प्रसिद्ध असलेला "सुशी" भाताचा एक खास प्रकार आहे. तो समुद्री पानांमध्ये गुंडाळून प्रॉन्स, भाजीपाला किंवा चिकनसह तयार केला जातो.

वापरली जाणारी खास पानं

सुशी तयार करताना 'नोरी' नावाची समुद्री शैवळ वापरली जाते. ही पानं खाण्यासाठी सुरक्षित, पोषणमूल्यांनी भरलेली आणि विशिष्ट चव देणारी असतात.

भातात खास चव

सुशीच्या भातात व्हिनेगर, साखर व मीठ मिसळून खास आंबटसर चव दिली जाते. त्यामुळे तो चविष्ट आणि हलकासा आंबट लागतो.

कोणते घटक वापरतात?

सुशीमध्ये प्रॉन्स, चिकन, अवोकॅडो, काकडी, गाजर, मशरूमसारखे घटक भरून गुंडाळले जातात. ही एक चविष्ट आणि हेल्दी डिश मानली जाते.

सुशी रोल कसे करतात?

बांबूच्या चटईवर नोरीचं पान ठेवून त्यावर भात व भराव टाकतात. मग गुंडाळून रोल केला जातो आणि चकत्या कापून सर्व्ह करतात.

कशी वाढतात सुशी?

सुशी साधारणतः सोया सॉस, वासाबी आणि आल्यासोबत वाढली जाते. हे तिन्ही घटक तिची चव अधिक गडद करतात.

आरोग्यास फायदे

सुशीमध्ये कमी तेल, भरपूर प्रथिने आणि व्हिटॅमिन्स असतात. त्यामुळे ती एक हेल्दी आणि हलकी जेवणाची पर्याय म्हणूनही ओळखली जाते.

सुशी भारतात का लोकप्रिय?

परदेशी खाद्यसंस्कृतीमध्ये रस असणाऱ्यांसाठी सुशी एक आकर्षण आहे. शहरांमधील हॉटेल्समध्ये ती आता सहज उपलब्ध आणि लोकप्रिय ठरत आहे.

