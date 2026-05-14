तुमच्यात सुद्धा भांडणं होतात का? मग 'हा' फॉर्म्युला नक्की ट्राय करा

Anushka Tapshalkar

5-5-5 नियम म्हणजे काय?

ही एक mindful communication technique आहे, ज्यामुळे कपल्समधील भांडणं आणि गैरसमज शांतपणे हाताळता येतात.

Relationship 5-5-5 Rule to Resolve Fights

|

sakal

पहिला टप्पा

5 मिनिटं संवादात एक जोडीदार सलग 5 मिनिटं न थांबता आपले विचार आणि भावना व्यक्त करतो.

First Step

|

sakal

दुसरा टप्पा

त्यानंतर पुन्हा ५ मिनिटांचा वेळ दिला जातो आणि मग दुसरा भागीदारही कोणताही अडथळा न येऊ देता आपले मत मांडण्यासाठी ५ मिनिटे बोलतो.

Second Step

|

sakal

तिसरा टप्पा

शेवटच्या पाच मिनिटांत दोघेही शांतपणे विषयावर चर्चा करतात आणि समाधानाचा मार्ग शोधतात.गा शोधतात.

Third Step

|

sakal

Interruption नाही

कोणीही बोलताना मध्येच थांबवू शकत नाही, त्यामुळे गैरसमज कमी होतात.

No Interruption

|

sakal

फायदा

कोणीही conversation dominate करत नाही, दोघांनाही समान संधी मिळते.

Benefits

|

sakal

कधी वापरावा?

जेव्हा वारंवार तेच भांडण होत असेल (पैसे, काम, कुटुंब इ.), तेव्हा हा नियम खूप उपयोगी ठरतो.

When to Use

|

sakal

“ड्रीम वेडिंग” नंतरचं खरं आयुष्य कसं असतं? लग्नाबाबतची 'ही' ७ सत्य एकदा वाचाच

7 Hard Truths about Marriage

|

sakal

आणखी वाचा