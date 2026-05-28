सफरचंद पाण्यावर का तरंगतं?

Anushka Tapshalkar
पाण्यात टाकल्यावर सफरचंद बुडत नाही, तर तरंगतं! यामागचं विज्ञान ऐकल्यावर तुम्हीही थक्क व्हाल.
सफरचंदाच्या एकूण आकारमानातील जवळपास २५% भाग हा हवेनं भरलेला असतो.
ज्या वस्तूची घनता (Density) पाण्यापेक्षा कमी असते, ती वस्तू पाण्यावर तरंगते.
सफरचंदाची घनता पाण्यापेक्षा कमी असल्यामुळे ते सहज पाण्यावर तरंगतं.
सफरचंद हे पाण्यात न बुडणाऱ्या मोजक्या फळांपैकी एक मानलं जातं.
सफरचंद पचन सुधारतं आणि वजन नियंत्रणात ठेवायला मदत करतं.
रोज सफरचंद खाल्ल्यास इम्युनिटी मजबूत होते आणि हृदय निरोगी राहण्यास मदत होते.
