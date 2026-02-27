मराठी भाषा गौरव दिन आणि मराठी राजभाषा दिन यामध्ये नेमका फरक काय?

Anushka Tapshalkar

मराठी भाषा गौरव दिन कधी?

दरवर्षी २७ फेब्रुवारी रोजी मराठी भाषा गौरव दिन साजरा केला जातो.

२७ फेब्रुवारीचे महत्त्व

हा दिवस ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ कवी कुसुमाग्रज (विष्णू वामन शिरवाडकर) यांच्या जन्मदिनानिमित्त साजरा होतो.

मराठी भाषा गौरव दिनाचा उद्देश

मराठी भाषेचा इतिहास, साहित्य परंपरा, सांस्कृतिक वारसा आणि भाषेचे महत्त्व अधोरेखित करणे हा या दिवसाचा मुख्य हेतू आहे.

मराठी राजभाषा दिन कधी?

१ मे रोजी मराठी राजभाषा दिन साजरा केला जातो.

१ मे चे ऐतिहासिक कारण

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मराठी भाषेला राज्याची अधिकृत (राजभाषा) म्हणून मान्यता मिळाली.

१ मे रोजी कोणते दिवस साजरे होतात?

एकाच दिवशी महाराष्ट्र स्थापना दिन, मराठी राजभाषा दिन आणि कामगार दिन साजरा होतो.

२ वेगवेगळे दिवस – २ वेगवेगळे अर्थ

१ मे – मराठी राजभाषा दिन
२७ फेब्रुवारी – मराठी भाषा गौरव दिन

