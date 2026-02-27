मराठी भाषा गौरव दिन आणि मराठी राजभाषा दिन यामध्ये नेमका फरक काय?

Anushka Tapshalkar
दरवर्षी २७ फेब्रुवारी रोजी मराठी भाषा गौरव दिन साजरा केला जातो.
हा दिवस ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ कवी कुसुमाग्रज (विष्णू वामन शिरवाडकर) यांच्या जन्मदिनानिमित्त साजरा होतो.
मराठी भाषेचा इतिहास, साहित्य परंपरा, सांस्कृतिक वारसा आणि भाषेचे महत्त्व अधोरेखित करणे हा या दिवसाचा मुख्य हेतू आहे.
१ मे रोजी मराठी राजभाषा दिन साजरा केला जातो.
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मराठी भाषेला राज्याची अधिकृत (राजभाषा) म्हणून मान्यता मिळाली.
एकाच दिवशी महाराष्ट्र स्थापना दिन, मराठी राजभाषा दिन आणि कामगार दिन साजरा होतो.
१ मे – मराठी राजभाषा दिन
२७ फेब्रुवारी – मराठी भाषा गौरव दिन
